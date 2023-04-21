殘留水氣灌入！明天「半個台灣溼答答」　下波春雨炸3地

▲華南殘留水氣移入，明天中南部、東部和東南部仍有局部短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧 /台北報導

華南殘留水氣移入，今(21日)下午南部噴雨，今晚到明天中低層水氣多，中南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨。周日(23日)起天氣穩定，下周二(25日)晚間鋒面通過，北部、東半部，中南部山區再迎春雨。

氣象局預報員林定宜表示，今天(21日)南部有下點雨，海峽有水氣移入，今晚到明天(22日)中低層水氣比較多，中南部、花東、澎湖雲量多，有局部短暫陣雨，其他地方有零星短暫陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林定宜表示，明天周六(22日)氣溫跟今天類似，北部、東半部高溫約24到26度，中南部29度，低溫北台灣約19到20度，其他21到23度。

周日到下周一(23日~24日)天氣穩定，且會持續到下周二(25日)白天，屬較溫暖天氣，溫度慢慢回升。

不過下周二(25日)晚間將有鋒面通過，迎風面北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

林定宜表示，下周二(25日)晚間鋒面通過、東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，下周三(26日)鋒面離開，仍受東北季風影響，北部、東北部天氣較涼有雨，中南部山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲。由於這波移動性鋒面對南部僅會帶來一點雨勢，對南部水情幫助有限，降雨情況仍待後期待觀察。

林定宜也指出，鋒面下周二(25日)晚間才到，白天北部溫度約28度，下周三(26日)北台灣降為21度，中南部稍微下降2到3度。

由於有專家依據歐洲預測麼模式分析5月底前環境不利梅雨鋒面發展，林定宜表示，統計上來說，每年5月中到6月中出現梅雨發生豪大雨頻率高，根據過往經驗，氣候預測通常超過2周參考價值會下降，需等時間近一點再觀察。