南部為何雨沒有很多　原因指向它！氣象局曝「半路殺出程咬金」

▲最強春雨未替南部大補水，主要是海面上中尺度對流系統消耗西南風往南部輸送水氣。（圖／報天氣）

記者李姿慧／台北報導

最強春雨昨(20日)強灌雷雨，但南部雨卻沒有很多，氣象局粉專「報天氣」說明原因指向「半路殺出程咬金」，主要是海面上有一個「中尺度對流系統」發展相當持久，消耗西南風要往台灣南部輸送的水氣。

最強春雨為什麼帶來南部雨量沒有很多？氣象局粉專「報天氣」說明，昨天(4月20日)鋒面來到台灣上空，可是主要影響的區域到中部後就未再往南了；南部雖然也有下雨，但雲系比較零散，整體雨量不多。

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氣象局粉專「報天氣」表示，根據評估，這可能是由於昨日在台灣西南方海面上的「中尺度對流系統 」發展得相當持久，消耗了西南風原本要直接往台灣南部輸送的水氣，進而影響了南部降雨的環境。

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「中尺度對流系統」是春夏季常見的天氣系統。在它下方受影響的區域容易豪雨成災，昨日被深對流影響的東沙島出現了281.5毫米的日雨量，但是在它外側沒被影響到的範圍，就沒什麼雨甚至還可以見到陽光。

「報天氣」表示，由於這種對流系統的發展具有一些隨機性，以目前的氣象科技，仍不易精準預測這種系統出現的位置和時間。因此當看到大氣環境有利它發展時，須要有所防備，並隨時以實況監測來輔助防災預警。