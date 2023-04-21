春雨2天空檔飆30度↑　下波變天「鋒面快閃1天」！一圖看降雨熱區

▲未來一周降雨趨勢和熱區。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

鋒面遠離，但仍有水氣，今明(21日~22日)兩天中南部和花東有短暫陣雨，其他地方局部有雨；周日和下周一(23日~24日)出現降雨空檔，僅中南部午後有局部短暫陣雨，北東降雨零星。下道鋒面下周二(25日)殺到，降雨以北部、東部和中南部山區為主，不過快閃一天後，下周三回溫、天氣穩定。

氣象局預報員官欣平表示，過去這段時間影響台灣的鋒面通過，影響逐漸減少，但因鋒面附近水氣偏多，今天、明天(21日~22日)兩天各地多雲降雨，但緩和不少，周日到下周一(23日~24日)迎接降雨空檔，各地多雲到晴，僅中南部山區有降雨情況；下波天氣轉變將出現在下周二(25日)之後，另一道鋒面接近，東北季風增強，北部、東半部有降雨。

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最強春雨昨(20日)由北往南橫行，官欣平表示，整體來說各地都有降雨，但主要降雨集中中部以北，特別是苗栗達大豪雨標準，其中苗栗泰安鄉2天累積420毫米最多，台中市外埔區也累積251毫米雨量，新竹縣五峰鄉有249毫米；3小時短延時強降雨以苗栗縣泰安鄉3小時達153毫米最高，彰化縣福興鄉1小時也有108毫米。

▲最強春雨帶來累積雨量統計。（圖／氣象局）

針對春雨是否跳過台南，官欣平表示，鋒面昨通過很明顯，小對流不斷移入中部以北，南部對流零散沒有組織，造成主要降雨影響在山區，平地也有下雨，但比北部少一點；台南並非沒有下，台南還是有降雨情況，鋒面慢慢南壓下來出現碎裂現象，對流分好幾股，有一股對流往北偏嘉義以北，另一個股落在高屏地區，剛好台南有出現空檔，但隨對流起來，台南還是有影響。

官欣平指出，南部這波降雨不如預期，與東沙島對流有關，東沙島附近對流很有組織性且很劇烈，現在還在影響中，鋒面下來要有比較強西南風造成水氣，才能對南台灣帶來降雨，由於東沙島對流持續影響，消耗掉西南風帶來水氣，導致台灣南部水氣不如預期充沛，降雨比預期少。

針對未來一周降雨趨勢，官欣平表示，鋒面遠離，華東、華南有一道鋒面離台灣尚遠，花東降雨今晚(21日)較多，南台灣水氣多，雲量增多，今天上午降雨以中部以北為主，各地仍有零星降雨；周日、下周一(23日~24日)在另一道鋒面接近前將出現降雨空檔，東風和東南風影響下將回暖。

▲氣象局預報員官欣平說明天氣情況。（圖／記者陳煥丞攝）

官欣平指出，下周二(25日)另一道鋒面移入台灣，北部、東半部降雨明顯，中南部相對下都不是主要降雨區，降雨以迎風面為主，鋒面快速掠過，下周三(26日)回溫，天氣穩定，降雨偏東半部和北部山區。

下周二下道鋒面報告，對南台灣水情是否有幫助，官欣平說，下波鋒面快速掠過，主體降雨以中南部以北、東半部為主，南台灣真正解渴還有一段距離。

溫度部分，南台灣未來7天溫度偏高，低溫超過23度，高溫30度或以上；北部、宜蘭和花東今明(21~22日)兩天受東北風影響，北東偏涼，高溫23~24度，周六(22日)之後到下周一(24日)回溫，爬升到25度，下周二之後鋒面和東北季風影響又有溫度下滑，降溫明顯，下周二晚上到下周三(25~26日)降溫偏涼，周四(27日)又回溫。

▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）