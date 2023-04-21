　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春雨2天空檔飆30度↑　下波變天「鋒面快閃1天」！一圖看降雨熱區

▲▼氣象局說明天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢和熱區。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

鋒面遠離，但仍有水氣，今明(21日~22日)兩天中南部和花東有短暫陣雨，其他地方局部有雨；周日和下周一(23日~24日)出現降雨空檔，僅中南部午後有局部短暫陣雨，北東降雨零星。下道鋒面下周二(25日)殺到，降雨以北部、東部和中南部山區為主，不過快閃一天後，下周三回溫、天氣穩定。

氣象局預報員官欣平表示，過去這段時間影響台灣的鋒面通過，影響逐漸減少，但因鋒面附近水氣偏多，今天、明天(21日~22日)兩天各地多雲降雨，但緩和不少，周日到下周一(23日~24日)迎接降雨空檔，各地多雲到晴，僅中南部山區有降雨情況；下波天氣轉變將出現在下周二(25日)之後，另一道鋒面接近，東北季風增強，北部、東半部有降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最強春雨昨(20日)由北往南橫行，官欣平表示，整體來說各地都有降雨，但主要降雨集中中部以北，特別是苗栗達大豪雨標準，其中苗栗泰安鄉2天累積420毫米最多，台中市外埔區也累積251毫米雨量，新竹縣五峰鄉有249毫米；3小時短延時強降雨以苗栗縣泰安鄉3小時達153毫米最高，彰化縣福興鄉1小時也有108毫米。

▲▼氣象局說明天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲最強春雨帶來累積雨量統計。（圖／氣象局）

針對春雨是否跳過台南，官欣平表示，鋒面昨通過很明顯，小對流不斷移入中部以北，南部對流零散沒有組織，造成主要降雨影響在山區，平地也有下雨，但比北部少一點；台南並非沒有下，台南還是有降雨情況，鋒面慢慢南壓下來出現碎裂現象，對流分好幾股，有一股對流往北偏嘉義以北，另一個股落在高屏地區，剛好台南有出現空檔，但隨對流起來，台南還是有影響。

官欣平指出，南部這波降雨不如預期，與東沙島對流有關，東沙島附近對流很有組織性且很劇烈，現在還在影響中，鋒面下來要有比較強西南風造成水氣，才能對南台灣帶來降雨，由於東沙島對流持續影響，消耗掉西南風帶來水氣，導致台灣南部水氣不如預期充沛，降雨比預期少。

針對未來一周降雨趨勢，官欣平表示，鋒面遠離，華東、華南有一道鋒面離台灣尚遠，花東降雨今晚(21日)較多，南台灣水氣多，雲量增多，今天上午降雨以中部以北為主，各地仍有零星降雨；周日、下周一(23日~24日)在另一道鋒面接近前將出現降雨空檔，東風和東南風影響下將回暖。

▲▼氣象局預報員官欣平說明天氣情況。（圖／記者陳煥丞攝）

▲氣象局預報員官欣平說明天氣情況。（圖／記者陳煥丞攝）

官欣平指出，下周二(25日)另一道鋒面移入台灣，北部、東半部降雨明顯，中南部相對下都不是主要降雨區，降雨以迎風面為主，鋒面快速掠過，下周三(26日)回溫，天氣穩定，降雨偏東半部和北部山區。

下周二下道鋒面報告，對南台灣水情是否有幫助，官欣平說，下波鋒面快速掠過，主體降雨以中南部以北、東半部為主，南台灣真正解渴還有一段距離。

溫度部分，南台灣未來7天溫度偏高，低溫超過23度，高溫30度或以上；北部、宜蘭和花東今明(21~22日)兩天受東北風影響，北東偏涼，高溫23~24度，周六(22日)之後到下周一(24日)回溫，爬升到25度，下周二之後鋒面和東北季風影響又有溫度下滑，降溫明顯，下周二晚上到下周三(25~26日)降溫偏涼，周四(27日)又回溫。

▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

▲▼氣象局說明天氣趨勢。（圖／氣象局）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
目睹51槍！警買給司機「壓壓驚」　三寶飯紅了
17歲少年當街掃射51槍　阿嬤現身：我不認識他
影／侯友宜新加坡被拱「選總統」　民眾喊：我支持你！
快訊／高雄死亡車禍！車頭撞爛　駕駛慘死
LIVE／51槍轟當舖！17歲槍手擁千萬身家　男砍妻兒3死殺
快訊／安以軒老公遭重判14年！　妻子神隱
少年「滿身名牌轟51槍」起底！　17歲坐擁千萬房產
星宇空姐受訓露甜美燦笑　獲選《衛報》最佳照片

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南部旱情不妙！專家曝1原因「5月底前恐沒梅雨」　解渴要延後　

手搖飲最高能接受多少？網曝「這數字」是極限：快變奢侈品

終於破解「外遇尪密碼」嗨爆！一談解開關鍵...人妻突哽咽了

目睹完51槍！警買三寶飯「給司機壓壓驚」竄紅　PTT炸鍋了

春雨2天空檔飆30度↑　下波變天「鋒面快閃1天」！一圖看降雨熱區

看到少年開槍掃射當舖　「路人1反應」超真實！騎士目擊全拍下

高端也入列！今年公費流感疫苗採購698萬劑　總共4廠牌

哪家「無糖茶」最好喝？1家低調手搖店被推爆：造福愛茶人

春雨讓南部人失望　專家曝水氣被它吸走！一坨超猛雷雨帶猛轟1地

17歲少年「猛轟51槍」衝去自首　律師點破關鍵：仍可重判

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

馬斯克「史上最大火箭」升空　4分鐘後爆炸！宣告任務失敗

鹿港天后宮隔3年又淹水了！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

17歲槍手朝店鋪狂掃42槍　搭小黃投案司機目擊腳軟

南部旱情不妙！專家曝1原因「5月底前恐沒梅雨」　解渴要延後　

手搖飲最高能接受多少？網曝「這數字」是極限：快變奢侈品

終於破解「外遇尪密碼」嗨爆！一談解開關鍵...人妻突哽咽了

目睹完51槍！警買三寶飯「給司機壓壓驚」竄紅　PTT炸鍋了

春雨2天空檔飆30度↑　下波變天「鋒面快閃1天」！一圖看降雨熱區

看到少年開槍掃射當舖　「路人1反應」超真實！騎士目擊全拍下

高端也入列！今年公費流感疫苗採購698萬劑　總共4廠牌

哪家「無糖茶」最好喝？1家低調手搖店被推爆：造福愛茶人

春雨讓南部人失望　專家曝水氣被它吸走！一坨超猛雷雨帶猛轟1地

17歲少年「猛轟51槍」衝去自首　律師點破關鍵：仍可重判

貓頭鷹夫妻放閃餵食　老婆吃大餐「表情太享受」融化眾人

全家開心出遊！開箱飯店房間嚇壞：像戰後現場「馬桶都是賽」

炎炎夏日毛孩脫毛衣、吹冷氣　慈愛獸醫院長3點提醒避免熱衰竭

美國準備撤離駐蘇丹使館人員！　五角大廈：增派軍力赴吉布地

4／23「狠潮!　世界閱讀日潮州餐桌美學幸福悅讀

討債失敗竟反綁債主！亮槍電擊逼簽借據　竹聯捍衛隊「臭弟」慘了

屏東弱勢夫妻1腦出血1植物人　東港暖警助尋慈善團體伸援手

取消訂單起爭執！　兩人互嗆...外送員遭店家「巴頭拍掉安全帽」

民調不是唯一！　柯志恩：國民黨徵召總統人選「會進行綜合評估」

認識文彬17年！信飛IG「破例1變化」低調哀悼摯友　網鼻酸

生活熱門新聞

東西忘車上「運將開40分鐘」趕回桃機　客豪送萬元小費

少年槍手「2萬聯名鞋、GUN BOY衝鋒包」爆紅

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

30歲男「常感疲倦+尿尿有泡」　醫嘆：腎臟已受損

綠色人行道「激凸」被拍到！一票人狂笑　內行解答

小三女兒月經來！媽傻眼：怎這麼早

桃機招人起薪最高7.4萬　無經驗可

台南人見上空一塊白　神力結界萬人驚

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

女控試吃貢丸1顆10元　老闆嗆：不買別吃

好市多上架「爆紅1神物」　苦主喊雷：根本凶器

更多熱門

相關新聞

春雨讓南部人失望　專家曝水氣被它吸走！一坨超猛雷雨帶猛轟1地

春雨讓南部人失望　專家曝水氣被它吸走！一坨超猛雷雨帶猛轟1地

春雨閃過台南，南部降雨進帳不如預期，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，昨(20日)東沙島附近強烈雲雨帶存活了快一天，且24小時帶來282毫米累積雨量，因這塊對流過於持久，間接消耗西南風帶來水氣，讓南部降雨不如預期。

大甲媽遶境起駕！氣象預報員「護駕」　行動觀測車一路報天氣

大甲媽遶境起駕！氣象預報員「護駕」　行動觀測車一路報天氣

春雨閃了換北風下來了　下次南部何時解渴？鄭明典揭時間點

春雨閃了換北風下來了　下次南部何時解渴？鄭明典揭時間點

春雨跨不過台南結界！專家揭2關鍵　下波鋒面25日接力「強度出爐」

春雨跨不過台南結界！專家揭2關鍵　下波鋒面25日接力「強度出爐」

台南人見上空一塊白　神力結界萬人驚

台南人見上空一塊白　神力結界萬人驚

關鍵字：

天氣氣象局鋒面春雨

讀者迴響

熱門新聞

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

女手腳遭綁墜亡　警消趕到又1男墜樓

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

17歲男狂掃51槍　嬤：從小就不乖，竟壞到開槍

東西忘車上「運將開40分鐘」趕回桃機　客豪送萬元小費

女娃鼻塞…阿嬤5秒神技「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

少年槍手「2萬聯名鞋、GUN BOY衝鋒包」爆紅

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

大學畢業拍私密片賺1600萬　夫妻慘了

17歲槍手闊氣丟千元車資　說謝謝再下車投案

少年轟51槍身世起底！17歲坐擁千萬房產

宋仲基羅馬緊牽愛妻　凱蒂孕肚曝光

馬斯克看星艦爆炸　發文恭喜SpaceX

30歲男「常感疲倦+尿尿有泡」　醫嘆：腎臟已受損

更多

最夯影音

更多
文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了
新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面