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南部旱情不妙！專家曝1原因「5月底前恐沒梅雨」　解渴要延後　

▲▼根據未來模式預測，5月環境不力梅雨鋒面建立。（圖／賈新興）

▲▼根據歐洲模式預測，5月環境不力梅雨鋒面建立。（圖／賈新興）

記者李姿慧／台北報導

昨(20日)最強春雨灌台，不過南部雨量進帳有限，對南部旱情幫助不大，要解除旱象得等梅雨季，不過氣象專家賈新興表示，5月底前環境不利梅雨鋒面建立，整個5月梅雨比較沒有機會出現，呼籲節約用水。

氣象專家賈新興表示，昨該波春雨降雨明顯，苗栗、台中、彰化、雲林都有災情出現，這次春雨原預測比較明顯會出現在苗栗以南，實際上是台中以北降雨最明顯，南部台南、高雄雨沒有很多，預測資料和實際上會有不一樣的地方。

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針對未來10天天氣重點，賈新興表示，下周三(26日)會有一個鋒面通過，30日華南水氣移入，也會有降雨機會，其他時間則會有西北雨。

賈新興說明，明天周六到周日(22日~23日)，中南部山區中午過後有西北雨，會持續到下周二(25日)，中南部山區有下雨機會，下周二北部、宜蘭等東北部也有降雨機會，下周三(26日)有微弱鋒面影響，中午前後西半部有雨，下周四、下周五(27日~28日)山區有零星降雨，下周六(29日)北部山區和中南部山區午後有零星短暫陣雨。4月30日有華南水氣移入，中午前後西半部轉局部雨。

不過賈新興也指出，5月底前環境不利梅雨鋒面建立，5月比較沒梅雨出現機會，天氣較熱，降雨條件比較差，呼籲節約用水。

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