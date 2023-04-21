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超商最新「關廟服務區」開幕！星巴克、小吃通通有　還有免費棒球館

▲▼統一超商打造最新「關廟服務區」。（圖／7-11提供）

▲最新「關廟服務區」今（21）日開幕。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

五一勞動節3天連假即將到來，預期國道將湧入大量南來北往出遊車潮，就有超商宣布，全新「關廟服務區」今（21）日盛大開幕，除了能逛首度以史奴比及卡娜赫拉的小動物主題設計的超商之外，現場還有星巴克、多間台南風味小吃、伴手禮店，一站滿足民眾需求。

統一超商打造全新「關廟服務區」，今（21）日盛大開幕，設計理念結合鳳梨、棒球、竹編在地三大特色，還特別攜手台南當地知名藤編藝術家「張永旺」打造兩大裝置藝術，其一以「有鳳來儀」為理念，以虛實交錯的竹編技術在關廟服務區北站打造超過6公尺高鳳梨裝置藝術；在南站則以「薪傳之樹」設計棒球運動精神的竹編造景，讓客席區用餐氛圍瀰漫文藝氣息。

▲▼統一超商打造最新「關廟服務區」。（圖／7-11提供）

▲▼關廟服務區還有2大藝術裝置。

▲▼統一超商打造最新「關廟服務區」。（圖／7-11提供）

同步首創免門票「棒球故事館」，除了可欣賞統一獅隊、樂天球隊歷史文化，更可近距離與支持的球員裝置拍照打卡，還可體驗投擲九宮格樂趣。

▲▼統一超商打造最新「關廟服務區」。（圖／7-11提供）

▲服務區內還有星巴克、各式美食、伴手禮店。

不僅如此，7-11還首度以史奴比及卡娜赫拉的小動物主題設計進駐服務區，同步還有台南在地品牌「深緣烘焙」、提供關廟麵等特色餐飲的「深緣食堂」、赤壁茶寮、星巴克、穎可達咖啡、南台灣土魠魚羹、農業精品館等進駐，滿足民眾用餐及購買伴手禮需求。

▲連續4個周末百家品牌輪番上陣　啤酒饗樂美食節4/22在心中山公園登場。（圖／有趣市集提供）

▲啤酒饗樂美食節4/22在心中山公園登場。（圖／有趣市集提供）

臺北捷運公司與有趣市集合作，首度推出「非現金交易」市集，現場提供電子票證、行動支付及信用卡等超過15種電子支付方式，即時感應掃描付款；使用悠遊卡、一卡通消費的民眾，可提前至車站詢問處、爵士廣場服務臺或週邊便利超商進行加值，讓大家放鬆吃美食、Chill喝啤酒、開心逛市集。

▲連續4個周末百家品牌輪番上陣　啤酒饗樂美食節4/22在心中山公園登場。（圖／有趣市集提供）

▲本次活動將由13家啤酒商輪番上陣。（圖／有趣市集提供）

本次活動將由13家啤酒商輪番上陣，每周都有不同的啤酒可以暢飲啤酒肚釀製、打貓酒廠、米凱樂啤酒吧、酉卒女子商行、法國貓頭鷹蘋果氣泡酒、德國Krombacher科倫堡啤酒、英國PERRY’S CIDER、23號啤酒x泊人ANKR、金色三麥、廣紘國際、Cheers 自在飲樂、Dear John Coffee及芭啵莉蘇打泡泡酒。

▲連續4個周末百家品牌輪番上陣　啤酒饗樂美食節4/22在心中山公園登場。（圖／有趣市集提供）

▲首爾的超人氣韓式烤肉「新村站著吃烤肉」。（圖／有趣市集提供）

▲連續4個周末百家品牌輪番上陣　啤酒饗樂美食節4/22在心中山公園登場。（圖／有趣市集提供）

▲超可愛個人獨享「90Sec Pizza」。（圖／有趣市集提供）

炎熱天氣喝完沁涼啤酒，還有各式各樣搭配啤酒的下酒菜們，來自首爾的超人氣韓式烤肉「新村站著吃烤肉」、特色餐車「The Oasis綠洲」、「Burger hood by 起家厝早午餐」、超可愛個人獨享「90Sec Pizza」。除了好吃好玩的品牌進駐外，每週也會有不同的風格服飾加入市集，「復古日系、戶外露營、活力運動、嘻哈潮流」每週輪番上陣不同風格。

▲新北市美術館15日開放戶外等多個區域。（圖／新北市政府文化局提供）

另外，新北市美術館位於鶯歌區，15日起開放第一期戶外園區，由文化局舉辦「KICK OFF ! 新北市美術館開園」及系列活動，以「參與、共創」為號召，推出包含演出、市集、野餐及公共藝術等活動，15日起連三周末舉行「遇見新美」、「草原曼波」、「太陽餐桌」主題派對，可以漫步在園區超過10公頃的河岸生態草原，與9件公共藝術作品拍照留念。

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