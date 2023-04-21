憂台軍備長期倚賴美　民眾黨團：政府須培養護國群山做為經濟盾牌

▲張其祿、邱臣遠21日出席民眾黨團「備戰需有方，能戰要規劃」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立法院黨團今（21日）指出，民眾黨向來秉持「備戰不畏戰，能戰不求戰」方針，呼籲蔡政府要有效運用國防預算、落實國防自主、厚植本土產業，同時拉160萬家中小企業一把，培養「護國群山」做為「經濟盾牌」，還要提高戰備人力的素質和薪資待遇，軍事訓練專才專業，應對漸趨複雜的混合戰爭，真正做到國防自主。

民眾黨團總召邱臣遠在記者會中表示，民眾黨主席柯文哲一再強調「備戰」的重要性，追求兩岸和平的同時，也要提升台灣的自保能力。鑒於今年國防預算大幅增加，預算應用必須達到最大效益；軍備方面，台灣軍備長期倚賴美國，但美方受烏俄戰爭衝擊，已嚴重擠壓190億美元軍武項目對台延遲交貨，凸顯台灣自主研發或聯合生產的重要性，國防預算應聚焦於技術升級，並提升聯合生產的執行率。

邱臣遠說，無人機是未來軍事活動的新趨勢，台灣也應爭取更多技術層面的合作，補足國內軍備製造的短處，提升軍備採購協議中「工業合作」與「聯合生產」的實際執行率。

他指出，台灣軍事採購投資計畫案在2016年的實際執行率不達4成，還有2021年期滿的「長程預警雷達」案憑空消失。政府應盤點執行中、已結案、洽談中的工業合作案進度；對於已結案的協議，也應回顧是否按協議履行，或被軍方刻意掩蓋，最重要的是，未來洽談中的工業合作，應按步落實，逐年檢討。

邱臣遠表示，要從經濟面形成「經濟盾牌」，首先要發展一定的經濟量體，在兩岸與國際產業鏈、供應鏈中發揮影響力，讓中國不敢妄動，除了「護國神山」更必須擴張到「護國群山」，包括160萬家中小企業等，都是台灣經濟力的延伸。

邱臣遠認為，政府不該受陷於傳統的軍事框架，甚至淪落軍備競賽，兩岸應恢復正常交流，維持經貿、文化各方面的互動，才能發揮台灣影響力，同時形成強健的經濟韌性與經濟盾牌，降低戰爭風險。

民眾黨團幹事長張其祿指出，中共對台灣戰爭威脅越趨多元，傳統軍事訓練與因應新型戰爭的應變能力都必須與時俱進，例如不斷呼籲的「金融萬安演習」、加強網路安全體系等作為，金管會、數發部等相關部會應定期演練，政府也要設法提升民眾應急意識與應對能力，讓人民能夠在戰爭第一擊發生時，盡量自救與互助。

張其祿說，台灣國防預算占GDP非常少，有必要考量提高國防預算，並且錢要用在刀口上，例如台灣近年來的國防「工合計畫」有成效不佳、未能引進關鍵技術的狀況，就必須好好改進檢討。因此國防部向外購買武器，也須確實將關鍵技術引進台灣，有效厚植國防產業，也讓台灣在軍事投資案不再當冤大頭，以實現真正的國防自主、長遠發展。