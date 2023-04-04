　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駐巴西外交官疑「含冤而死」　邱臣遠：外交部查完盡速向外委會報告

▲邱臣遠。（資料照／記者宋良義攝）

▲邱臣遠。（資料照／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

巴西聖保羅駐處一名王姓組長上月疑墜樓輕生，有匿名粉專刊登疑似王的遺孀寫給外交部長吳釗燮的聲明稿，稱丈夫是含冤而死。對此，立法院外交國訪委員會民眾黨籍立委邱臣遠今（4日）要求外交部務必須公正客觀地調查清楚有關霸凌、40萬美元的官邸修繕工程款挪用之事，待調查結果完成後，儘快向外委會進行報告。

臉書粉專「臺灣爆報 Formosa future of first-hand news」昨早刊登一張疑似王妻寫給吳釗燮的聲明稿畫面，內容指出王組長2022年7月被派到聖保羅辦事處，王妻曾聽聞丈夫因不願為近40萬美元的官邸修繕費草率核銷，遭辦事處長馮光中霸凌，甚至馮與其妻子兩人誤導王組長輕聲風向。

針對聲明稿中王妻的相關指控，外交部昨除表示將持續調查相關事證並釐清原委外，也指出，依據外交部與駐聖保羅辦事處的公文書紀錄，職務宿舍修繕是在2022年4月初完工、5月驗收，駐處於6月27日報請外交部核銷結案；王組長是在同年7月3日始抵任，所以自始至終未曾經手或參與該案，該聲明對此節的指控或有誤解。

對於王組長墜樓案，邱臣遠今提4點看法，要求外交部給予回覆。第一、外交部務必公正客觀地調查清楚有關霸凌、40萬美元的官邸修繕工程款挪用之事，待調查結果完成後，必須釐清相關責任歸屬，以給國人交代。第二、外交部及其他有駐外人員的部會，必須檢視是否掌握駐外人員在當地工作與生活狀況，內控管理流程是否有效，不要讓這類情況再發生。

第三、駐外人員需要被關心及激勵，要求外交部重新檢視相關心理輔導機制SOP與反應管道是否暢通。第四、要求外交部在此案調查清楚後，儘快向「立法院外交及國防委員會」進行報告。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／台啤英熊「抄截王」　突遭Thank You離隊
「蓋棉被」恐怖影片！30cm不明鐵塊躺路中　台中騎士慘摔
國旅房價吵翻！他遊日住旅館反搖頭　「進房1景象」驚呆
快訊／台9線死亡車禍　車頭撞爛駕駛慘死
爆無套出軌小三　金曲歌王「開計程車討生活」近況曝光
旅美台將小聯盟分發出爐　鄭宗哲等5人到高A
ENERGY牛奶「頸椎壓迫神經」！忍劇痛上台　TORO看到哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

指永康二王公墓遷建市府未通知家屬　陳以信：黃偉哲做法非常粗暴

稱「從政別來國民黨、除非爸媽特別」　徐巧芯：我沒說是誰

中國威脅將反制「蔡麥會」　江啟臣：大可不必

黨中央擬提前初選？市黨部喊卡　徐巧芯嗆：哪個狗頭軍師想的

駐巴西外交官疑「含冤而死」　邱臣遠：外交部查完盡速向外委會報告

太誠實！柯文哲兒童節玩遊戲　球拍遭沒收喊：我不想跟你玩

現在要出征？他曝韓國瑜黨內民調　「一情況」可能侯下韓上

怕被罵？蔣萬安穿王子裝「不戴皇冠」　選擇壓扁秀髮「戴綠帽」跳舞

柯文哲談蔡麥會：中國別氣急敗壞　太多打壓「台灣人心會跑更遠」

想落跑選總統？　他要侯友宜：先「寫個臉書」喊話馬英九節制

傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤

Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

夫妻對拜「先抬頭要做飯」　2人僵持6秒...他：我不會

熊媽媽過馬路「突停中央」　確認安全再折返帶寶寶！

男子打球突倒地無呼吸　119線上指導CPR救命

男抓捕洞中綠鬣蜥往後一甩 阿伯站後方被嚇到急忙跳起

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

指永康二王公墓遷建市府未通知家屬　陳以信：黃偉哲做法非常粗暴

稱「從政別來國民黨、除非爸媽特別」　徐巧芯：我沒說是誰

中國威脅將反制「蔡麥會」　江啟臣：大可不必

黨中央擬提前初選？市黨部喊卡　徐巧芯嗆：哪個狗頭軍師想的

駐巴西外交官疑「含冤而死」　邱臣遠：外交部查完盡速向外委會報告

太誠實！柯文哲兒童節玩遊戲　球拍遭沒收喊：我不想跟你玩

現在要出征？他曝韓國瑜黨內民調　「一情況」可能侯下韓上

怕被罵？蔣萬安穿王子裝「不戴皇冠」　選擇壓扁秀髮「戴綠帽」跳舞

柯文哲談蔡麥會：中國別氣急敗壞　太多打壓「台灣人心會跑更遠」

想落跑選總統？　他要侯友宜：先「寫個臉書」喊話馬英九節制

梨花大學發生火災！　柳演錫20周年FM「全數退票延期」

指永康二王公墓遷建市府未通知家屬　陳以信：黃偉哲做法非常粗暴

快訊／台啤英熊「抄截王」突遭Thank You　球團曝離隊原因

稱「從政別來國民黨、除非爸媽特別」　徐巧芯：我沒說是誰

快訊／國1貨櫃直立卡橋下！封閉5小時狂塞10↑公里　終於排除了

勝投因誤判不見　艾普勒體諒裁判辛苦：他們盡力了

過保也修！歐洲任天堂免費修Switch控制器　Joy-Con飄移問題有解

「蓋棉被」驚悚影片！30cm不明鐵塊躺路中　台中騎士輾過慘摔

台鋼出征隊史首戰　洪總：著重在養成而非勝負

嚴立婷難得「脫到剩泳裝」萬人看光！露鉛筆腿全被拍…一轉身激辣

台中馬尾妹深溝剷地瓜球　網友：前幾週特地跑去買！

政治熱門新聞

黃捷「薄紗透視裝」邪惡視角曝　大港開唱辣翻

賴清德會贏？　黃暐瀚舉「六不」分析2024總統選舉局面

快訊／總統府證實蔡英文加州會晤麥卡錫

蔡英文會麥卡錫中國威脅軍演　外交部：支持台灣的友人不會退縮

現在要出征？他曝韓國瑜黨內民調　「一情況」可能侯下韓上

「有些國家試圖破壞台貝友誼」　蔡英文：感謝貝里斯為台灣發聲

一日限定「寵物專車」4／9開跑！　北捷：車廂間均安裝寵物柵欄

藍首長施政好感度慘墊底　她批「擺爛」：選前騙票、選後跳票

我駐巴西官員墜樓亡妻喊冤　外交部：不預設立場

提前民調以止血？不滿「費芯」殺過頭　北市黨部：考慮過

蔡英文餵羊喝奶驚喊「吸得速速叫」　羊咩咩太萌想帶回家養

中國不滿「蔡麥會」　張惇涵引雷根名言回嗆

感謝貝里斯通過友台法案　蔡英文：盼台貝合作關係蓬勃發展

請蔣萬安暫不協調「費芯大戰」　北市黨部定調：家務事

更多熱門

相關新聞

陸恐嚇蔡英文會麥卡錫　外交部回應了

陸恐嚇蔡英文會麥卡錫　外交部回應了

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）將於美國時間4月5日會晤總統蔡英文，中國外交部3日聲明「將採取堅定措施維護自己的主權和領土完整」。對此，外交部4日表示，該說法荒誕無稽、脫離現實、不值一駁，中華民國台灣為主權獨立國家，有權利自主選擇與世界各國交往及發展關係。

我駐巴西官員墜樓亡妻喊冤　外交部：不預設立場

我駐巴西官員墜樓亡妻喊冤　外交部：不預設立場

英媒點名台恐再丟友邦　吳釗燮曾保證「不會有問題」

英媒點名台恐再丟友邦　吳釗燮曾保證「不會有問題」

我駐巴西官員墜樓亡妻喊冤　外交部：持續調查相關事證

我駐巴西官員墜樓亡妻喊冤　外交部：持續調查相關事證

每年捐錢給頒獎蔡英文美智庫　外交部駁斥

每年捐錢給頒獎蔡英文美智庫　外交部駁斥

關鍵字：

邱臣遠巴西聖保羅外交部吳釗燮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3北向392.6k凌晨事故！交通中斷

麥當勞「5大品項買1送1」今天限定刮

即／新北蘆洲驚悚命案　男用牽繩勒死親哥

1飲品每周喝三次！罹癌王機率高8成　6種癌是吃出來的

一家三口騎車「後座媽媽揹嬰」　小孩竟發黑

快訊／馬國賢求婚小20歲韓女友成功！

愛愛屁聲狂噴！她羞喊「1姿勢」最容易陰吹　和大小無關

直擊任容萱「街邊親密摟抱」全被拍！穩交3年當眾激吻

新竹三寶爸結紮「老婆1年後懷孕」　檢驗結果震驚了！

台中透天史上最急售　千人看5張屋況照笑瘋

「確實是很嚴重的誤判」聯盟將懲處

冷空氣＋雨彈一起來　雨區增驟降10度

全台變天！　鋒面雨帶襲時間曝

高雄「巨型佛頭火鍋店」明起停業！

新莊開幕戰嚴重誤判　聯盟懲處出爐

更多

最夯影音

更多
傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤

傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤
Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面