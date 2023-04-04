駐巴西外交官疑「含冤而死」　邱臣遠：外交部查完盡速向外委會報告

▲邱臣遠。（資料照／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

巴西聖保羅駐處一名王姓組長上月疑墜樓輕生，有匿名粉專刊登疑似王的遺孀寫給外交部長吳釗燮的聲明稿，稱丈夫是含冤而死。對此，立法院外交國訪委員會民眾黨籍立委邱臣遠今（4日）要求外交部務必須公正客觀地調查清楚有關霸凌、40萬美元的官邸修繕工程款挪用之事，待調查結果完成後，儘快向外委會進行報告。

臉書粉專「臺灣爆報 Formosa future of first-hand news」昨早刊登一張疑似王妻寫給吳釗燮的聲明稿畫面，內容指出王組長2022年7月被派到聖保羅辦事處，王妻曾聽聞丈夫因不願為近40萬美元的官邸修繕費草率核銷，遭辦事處長馮光中霸凌，甚至馮與其妻子兩人誤導王組長輕聲風向。

針對聲明稿中王妻的相關指控，外交部昨除表示將持續調查相關事證並釐清原委外，也指出，依據外交部與駐聖保羅辦事處的公文書紀錄，職務宿舍修繕是在2022年4月初完工、5月驗收，駐處於6月27日報請外交部核銷結案；王組長是在同年7月3日始抵任，所以自始至終未曾經手或參與該案，該聲明對此節的指控或有誤解。

對於王組長墜樓案，邱臣遠今提4點看法，要求外交部給予回覆。第一、外交部務必公正客觀地調查清楚有關霸凌、40萬美元的官邸修繕工程款挪用之事，待調查結果完成後，必須釐清相關責任歸屬，以給國人交代。第二、外交部及其他有駐外人員的部會，必須檢視是否掌握駐外人員在當地工作與生活狀況，內控管理流程是否有效，不要讓這類情況再發生。

第三、駐外人員需要被關心及激勵，要求外交部重新檢視相關心理輔導機制SOP與反應管道是否暢通。第四、要求外交部在此案調查清楚後，儘快向「立法院外交及國防委員會」進行報告。

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