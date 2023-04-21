習近平會見2023首個訪陸非洲友邦元首　加彭總統當面邀請互訪

▲加彭總統阿里·邦戈·翁丁巴（圖左）與大陸國家主席習近平（圖右）。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平昨（20）日會見2023年首個非洲友邦加彭來訪的元首阿里·邦戈·翁丁巴，雙方在人民大會堂對中非、中加關係及國際局勢交換意見。在台海問題上，邦戈在會後的聯合聲明中表示，「堅定奉行一個中國原則，台灣是中國不可分割的一部分。」此外，邦戈也在會談中當面邀請習近平於2024年雙方建交50年時訪問加彭。

▲中加兩國元首在人民大會堂進行會談。（圖／翻攝新華網）

邦戈是第4次訪問大陸，在擔任總統前，邦戈曾隨其父親（加彭前總統）或以國防部長身份訪陸。擔任總統後，已是第四次到訪大陸。雙方在會談中強調，要將中加全面合作夥伴關係提升為全面戰略合作夥伴關係，被外界認為是邦戈此行最重要的成果。

▲北京天安門廣場周邊掛起中加兩國國旗。（圖／CFP）

數據顯示，大陸已連續9年成為加彭最大貿易夥伴，尤其在2022年，中加貿易額達45.5億美元，同比增長超過50%。邦戈此行也和簽下投資、農業、住房和城市建設、氣候變化等領域的合作文件，大陸在資金和技術將持續投入加彭，使加彭的資源轉換成經濟紅利的效益擴大化。

公開資訊顯示，加彭位於西非，人口約228萬人，擁有石油，黃金等礦產，再加上全球戰略資源鈾礦，使加彭的經濟環境比鄰近的非洲國家更為富裕。