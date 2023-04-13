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大陸 大陸焦點 特派現場

不只螺獅粉！　習近平再次化身「土特產大使」點讚「茂名荔枝」

▲習近平考察廣東茂名荔枝種植園及相關產業。（圖／翻攝新華網）

▲習近平考察廣東茂名荔枝種植園。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記習近平近日在廣東考察，當他來到茂名高州柏橋村的荔枝種植園時特，再次化身為「土特產大使」，除強調產業振興的重要性，還特別提到，茂名是「荔枝之鄉」，荔枝種植「荔」久彌新，「這裡有的荔枝樹已有上千年的歷史，發展荔枝種植有特色有優勢，農村特色產業前景廣闊。」

▲習近平考察廣東茂名荔枝種植園及相關產業。（圖／翻攝新華網）

▲茂名荔枝年產量佔大陸25％，全市發展一條龍產業鍊搶攻市場。（圖／翻攝新華網）

《央視》報導，去（2022）年年底，總書記在中央農村工作會議上強調說，各地推動產業振興，要把「土特產」這三個字琢磨透。「土」講的是基於一方水土，「特」講的是突出地域特點，「產」講的是真正建成產業、形成集群。

茂名柏橋村在發展荔枝產業上，具有從下到上一條龍的發展優勢，該村不僅種植荔枝，還發展鮮果加工、電商等業態，而在茂名市全境，荔枝種植約139萬畝，年產量佔大陸的1/4，經過全產業鏈發展後，已經形成百億（人民幣）級的產業。

▲茂名荔枝。（圖／CFP）

▲茂名荔枝。（圖／CFP）

習近平2021年在廣西考察時，曾特別安排前往柳州最具特色的螺獅粉生產聚集區考察，他在當時便提到，小米粉大產業，做到這麼大很不容易，「我們鼓勵民營企業發展，黨和國家在民營企業遇到困難的時候給予支持、遇到困惑的時候給予指導，就是希望民營企業放心大膽發展。」

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關鍵字：

螺獅粉茂名廣東土特產荔枝.農業習近平農產品

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