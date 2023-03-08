店家提醒「遇阿嬤勿拿1元結帳」！苦主崩潰：5個1元就被不斷碎念

▲店家溫馨提醒「結帳遇阿嬤別拿1元」。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

許多店家都有自己的規定，常見的是禁帶外食、限制用餐時間等，但「請勿拿1元結帳」的規定，你見過嗎？一名網友在臉書分享，台中一間藥燉排骨店的這項特別公告，提醒消費者請勿拿一元結帳，原因是若收錢櫃台是年長阿嬤，會被「碎碎不停」。

一名網友於臉書社團「路上觀察學院」發出一張照片，並幽默表示「 年長阿媽：這樣總共101元哦 」，從照片中可以看見，店家的結帳櫃台前方有一張黃色告示牌，上面寫著「親愛的客人：若若結帳收錢櫃台是年長阿嬤時，請勿拿一元結帳，因為她會碎碎念停不了，不便之處敬請見諒。」旁邊還搞笑的畫出了「碎念阿嬤」的模樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出吸引逾7千個讚，網友們紛紛幽默回覆，「只要花1元就能啟動永動阿罵」、「用1元買阿媽的rap」、「我猜阿嬤是老闆的媽媽，才會在此生根，沒被拔除」、「投幣式RAP機」、「想看阿嬤脫口秀只要一元」、「五角的饒舌接班人 一元阿嬤」、「喜歡找阿罵聊天的可以準備1元，超值！」

根據該店Google評論可以發現，2個月前一名消費者就有發生過被唸的經驗，「櫃台歐巴桑找錢一直碎碎念，我點餐總共**5元，我真的不知道是櫃台阿桑不願意收5個1塊錢，還是連40塊也沒辦法找我？問了也不回應繼續碎念，我真的不知道到底要怎樣欸？又不是給很多1塊錢，只是尾數是5元，我給5個1塊錢就不是錢？如果不想收到1塊錢可以貼公告哦。」

也有網友神出地點，是位於台中市美村路的「王將藥燉排骨」，不少人笑回，「下次拿一千個一元來解鎖碎碎唸功能」、「我不信我會拿100個1元結帳試試看」、「美村路王將藥燉排骨，這間店沒有一元的產品，拿一堆一元給阿嬤算真的很雞歪」，碎念阿嬤意外成為行銷亮點。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399