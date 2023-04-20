桃園2工人遭風吹落10層摔死　安全帶未掛母索上...勞檢處勒令停工

▲桃園市觀音區某工地昨天發生2工人被強風從屋頂吹落地面（紅色箭頭處），圖為現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市觀音區2名工人昨（19）日上午在某工地廠房屋頂施工，疑遭強風吹落地面致死案，桃園市政府勞動檢查處指出，案發後派員現場進行職災調查，調查結果發現，該新建鋼構廠房之營造廠為施作屋頂浪板工程，事發時有4名勞工從事浪板鎖固作業，因風勢強勁將放置屋頂上浪板材料吹起並撞擊其中2名勞工，2勞工雖有配戴背負式安全帶，但未勾掛於安全母索上，導致從屋頂邊緣上墜落31公尺下方地面送醫後不治，勞檢處已勒令全區屋頂作業立即停工，後續將過失行為人移送桃園地檢署偵辦。

桃園市勞檢處表示，這處位於觀音區的新建鋼構廠房，因為沒有相關安全防護措施，2名勞工自31公尺高屋頂邊緣處墜落至地面，勞檢處指派勞動檢查員趕往現場進行職災調查，根據初步調查發現，該新建鋼構廠房之營造廠為施作屋頂浪板工程，浪板材料供應商再將安裝工程交付給工程行施作，罹難的勞工是工程行所僱用。

▲桃園市觀音區某工地昨天發生2工人被強風從屋頂吹落地面致死，圖為屋頂現場堆置之材料（藍色圈圈處），紅色則為安全母索。（圖／記者沈繼昌翻攝）

案發時有4名工人從事浪板鎖固作業，因風勢過強，將堆置屋頂上之浪板材料吹起，並撞擊其中2名工人，2工人雖有配戴背負式安全帶，但未勾掛於安全母索上，主因現場安全母索不足，導致2名工人被浪板撞擊後從屋頂邊緣上墜落至地面，整個高度約有31公尺，2名工人經送醫急救仍不治死亡，桃園市政府勞動檢查處已勒令全區屋頂作業立即停工，後續將針對相關過失行為人移送桃園地檢署偵辦。

勞檢處強調，雇主使勞工從事屋頂作業必須依下列注意事項辦理：

一，從事屋頂作業時，應指派專人督導，屬易踏穿材料構築之屋頂作業時，應設置屋頂作業主管，辦理相關安全衛生事項。

二，於易踏穿屋頂作業時，應先規劃安全通道，於屋架上設置適當強度，且寬度需在30公分以上之踏板，並於下方適當範圍裝設堅固格柵或安全網等防墜設施。

三，應確實佩戴背負式安全帶及其他必要之防護具讓勞工佩帶，並掛置於堅固錨錠、可供鉤掛之堅固物件或安全母索等裝置。

四，於高度在2公尺以上作業場所，如遇強風、大雨等惡劣氣候致有墜落危險時，應立即停止作業。

勞檢查處處長王振鴻呼籲，各事業單位不可輕忽任何不安全作業，務必遵守職安法令，落實安全作業程序，一旦查有重大缺失或發生職災事故，勞檢機構將依法查處嚴罰，並追究負責人與相關人員責任。