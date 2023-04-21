毒男遇警攔查急著喊離開　一查122包毒咖啡現形

▲永康分局永康派出所所長莊大成等人攔查連姓男子，在車內起獲毒咖啡包112包、電子磅秤、夾鏈袋、愷他命，連男尿液初步檢驗亦呈現毒品反應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局永康派出所所長莊大成、警員林宥廷、周靖哲、黃璽丞，20日晚上在永康區永二街與高速一街口，發現連姓男子駕車時未繫上安全帶，即上前盤查，員警查證身分時，發現車內散發濃厚毒品氣味，警方在車內起獲毒咖啡包112包、電子磅秤、夾鏈袋、愷他命，連男尿液初步檢驗亦呈現毒品反應。

警方說，連男有毒品及槍砲前科，與警方應答時神色緊張，隨後員警從連男駕駛之車輛中起獲毒品咖啡包112包、電子磅秤、夾鏈袋等犯罪證物，皮夾中更藏有第三級毒品愷他命，連男尿液初步檢驗亦呈現毒品反應。而毒品咖啡包使用多種鮮豔色彩及圖樣等各式包裝，以求達成吸引年輕族群目光的效果。

盤查過程中發現連男神情緊張異常，且一直推拖稱有急事欲趕著離開，員警關切欲協助，但又說不出原因，遭機警員警質疑有酒駕或毒駕，即加以進一步盤查，而連男刻意用手掩飾皮包的行為相當詭異而露餡，因而查獲該起毒咖啡包，員警心想，難怪遇到警察盤查急著要離開，還好即時攔阻到毒品，否則毒品擴散造成更大的社會問題。