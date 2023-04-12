毒男駕車抽毒煙遭警攔檢　備胎內藏大量安毒送辦

▲市警二分局員警在郭男車廂後方備胎處起獲77包毒品咖啡包，重313公克。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

18歲郭姓男子，12日清晨5時許，開車在台南市民生路二段與環河街口停等紅燈，疑在車內抽K菸且開窗，濃濃異味為後方巡邏員警聞到上前攔檢，警方除查獲K盤，並在方置物箱備胎內起獲毒品咖啡包77包、313公克，全案依毒品罪嫌送辦。

警方說郭男抽K菸，絲毫未注意後方有員警在場，吞雲吐霧中見警方出現嚇了一下，急忙將香菸熄滅水杯後下車受檢，但慌張之神情均落入員警眼中。後續員警目視車內，馬上在置物杯架上有愷他命粉末殘渣，且副駕駛座上放有K盤。續經其配合檢查，又在後方置物箱備胎內起獲毒品咖啡包77包、313公克。

警方調查，郭男清晨從新化駕車來台南市區訪友後準備回家，途中停等紅燈竟抽吸K菸，吞雲吐霧中毫無注意到後方有員警巡邏經過。直到員警聞到異味從車窗旁出現才驚嚇急忙熄菸下車，且對員警詢問滿臉驚慌。果不其然後續在後方置物箱備胎內發現藏有1大包毒品咖啡包，經清點計77包、313公克。後續經尿液及毒品檢驗呈現第二級毒品安非他命陽性反應，全案調查後將郭男依毒品危害防制條例調查送辦，並將溯源追查毒品來源及流向。