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凌晨鬧區違規左轉遭攔查　駕駛臉色鐵青…原來是通緝犯身分曝光

▲桃園市林姓男子今天凌晨駕車搭載友人行經桃園區中正路鬧區違規左轉，當場被女警攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子今天凌晨駕車搭載友人行經桃園區中正路鬧區違規左轉，當場被女警攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子今（6）日凌晨開車搭載友人外出，行經桃園區鬧區中正路時違規左轉，正巧被後方員警攔查，林姓駕駛見員警一臉鐵青，友人面對員警詢問則聲稱不知道哪裡違規，員警告知此路段禁止左轉，要求林男出示證件，林男一臉鐵青，員警查出林因毒品案被通緝中，難怪臉色難看。警員隨後將林男帶回偵訊，並依毒品罪嫌解送桃園地檢署歸案。

桃園警分局指出，今天凌晨近1時許，青溪派所員警袁瑋鴻、吳阡羽執行巡邏勤務，發現中正路一輛轎車違規左轉往大興西路方向，立即尾隨攔查勸導，其中56歲駕駛林姓男子一臉鐵青，員警要求出示證件，並告知中正路禁止左轉，乘客則回應不知道左轉違規。

▲桃園市林姓男子今天凌晨駕車搭載友人行經桃園區中正路鬧區違規左轉，被女警查獲是通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子今天凌晨駕車搭載友人行經桃園區中正路鬧區違規左轉，被女警查獲是通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警要求林男出示證件，並請其配合下車接受盤查，員警查出林男涉及毒品案遭發布通緝中，林男坦承知道被通緝，但因不願前往煙毒勒戒所勒戒，所以遲遲未到案，沒想到凌晨出門竟因違規左轉竟被查獲，果真是法網恢恢。員警則將林男帶回派出所偵訊後依毒品罪嫌解送桃檢歸案。

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