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大陸 大陸焦點 特派現場

強硬再談台海問題　秦剛：土地收回來就絕不會再失去

▲▼ 大陸外交部長,中國外交部長,秦剛。（圖／路透社）

▲大陸外交部長秦剛。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務委員兼外交部長秦剛21日出席「中國式現代化與世界」藍廳論壇開幕式並發表主旨演講。他再度談到台海問題時稱，中國的土地收回來了，就絕不會再失去，「誰要在中國主權安全上搞動作，我們絕不退讓，在台灣問題上玩火者，必自焚。」

秦剛說，最近經常聽到一些奇談怪論，聲稱中國挑戰「基於規則的國際秩序」、「試圖用武力或脅迫方式單方面改變台海現狀」、「破壞台海和平穩定」。這些言論違背起碼的國際常識和歷史正義，其邏輯是荒謬的，其後果是危險的。

他指出，「中國作為二戰中傷亡最大的反法西斯盟國之一，作為第一個在聯合國憲章上簽字的創始會員國，我們把捍衛聯合國權威、維護二戰後國際秩序看成自己的神聖職責。在遵守聯合國憲章宗旨和原則、國際法和國際關係基本準則方面，中國的紀錄是最好的。我們無需有的國家或國家集團提醒。是誰對聯合國合則用、不合則棄，是誰在破壞國際秩序，是誰在搞霸權霸凌霸道，自有公論。」

秦剛強調，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，兩岸同屬一個中國，這是台灣的歷史，也是台灣的現狀。台灣回歸中國是二戰後國際秩序的組成部分，《開羅宣言》白紙黑字寫著，《波茨坦公告》清清楚楚印著。今天，破壞國際規則、單方面改變現狀、破壞台海穩定的，不是中國大陸，而是「台獨」分裂勢力以及少數企圖利用「台獨」的國家。他們定義的規則、現狀、穩定實質上就是要架空一個中國、「和平分裂」中國，就是要篡改二戰歷史、顛覆戰後秩序、踐踏中國主權。14億中國人民不會答應。中國的土地收回來了，就絕不會再失去。戰後國際秩序建立起來了，就絕不允許被顛覆。

他怒斥，「維護國家主權和領土完整天經地義。我們要正告那些打著國際秩序旗號，幹著破壞國際公理勾當的勢力：台灣問題是中國核心利益中的核心，誰要在一個中國原則上做文章，我們絕不含糊；誰要在中國主權安全上搞動作，我們絕不退讓。在台灣問題上玩火者，必自焚。」

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