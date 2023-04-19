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尹錫悅立場改變　1條件可能軍援烏克蘭！稱台灣問題「是全球問題」

▲▼南韓總統尹錫悅12月27日在國務會議上發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 尹錫悅對軍援烏克蘭的立場改變。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅接受《路透社》專訪，一改過去反對武裝烏克蘭的立場，鬆口稱若烏國平民遭受大規模攻擊，就有可能將對烏援助擴大到人道主義及經濟層面以外。他對於台海緊張則表示，台灣問題不只是兩岸之間的問題，南韓與國際社會皆反對以武力改變現狀。

尹錫悅將於下周赴美國是訪問，出訪前夕接受《路透社》採訪表示，南韓政府持續研究如何幫助烏克蘭自衛與重建，「若出現大規模攻擊平民、屠殺或嚴重違反戰爭法等國際社會無法容忍的情形，我們很難只堅持人道主義或財務援助。」

首爾當局1年多前曾排除向烏克蘭提供致命援助的可能性，儘管南韓作為美國重要盟友及主要砲彈生產國，考量到在俄韓企及俄國對北韓的影響力，至今一直避免與俄國對抗。

此次訪問是尹錫悅自開戰以來，首度公開表態願意軍援烏克蘭。他說明，「我相信對於一個根據國際法和國內法都被非法入侵的國家，支持其自衛與重建的程度不會受限。但考慮到我們與戰爭各方的關係及戰場局勢，將採取最適當的措施。」

近期朝鮮半島緊張加劇，尹錫悅對此則表示，他對和平談判持開放態度，但反對為了國內政治利益「作秀」，和北韓領導人金正恩會談，批評前任文在寅政府無預警舉行兩韓峰會，稱這對雙方信任幾乎毫無幫助。

另一方面，由於中國是南韓最大貿易夥伴，尹錫悅對美中議題向來謹慎，不過對台海緊張直言，「畢竟這種緊張局勢是因用武力改變現狀的企圖而起，而我們和國際社會都堅決反對這種改變」，「台灣問題不只是中國與台灣之間的問題，而是全球問題，就像北韓問題一樣」。

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