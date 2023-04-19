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陽明山仰德大道泵浦車失控撞4死　女業者二審獲緩刑免入監

▲▼2017年陽明山仰德大道車禍釀4死9傷。（圖／ETtoday資料照）

▲陽明山仰德大道車禍釀4死9傷。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

陽明山仰德大道2017年間發生一起車禍，山上衝下來的一部混凝土泵浦車失控，連續追撞22部大小車輛，並撞上民宅，造成4死9傷。案發後檢方對泵浦車的工程行女負責人陳美蘭、維修技師盧志宏等人提起公訴，一審將2人分別判刑4年2月、3年6月，案經上訴，高院二審改判陳美蘭2年刑期，緩刑5年，其餘上訴駁回。

這起車禍發生在2017年7月19日上午，阮姓司機（42歲）從淡水駕駛混凝土泵浦車至北市灌漿後，沿仰德大道下山時煞車失靈，當時泵浦車像溜滑梯般往下衝，先左偏先閃過等紅燈的機車，緊接著撞上從新安路左轉出來的轎車，再往前衝撞其他機車、轎車、民宅。總計造成22車連環追撞，共4死9傷，阮姓駕駛當場遭彈出車外傷重不治。

事發後檢警進行偵辦，檢方認為肇事泵浦車車齡高達40年，泵浦車當時嚴重超載、手煞車移除，後差速器插銷斷裂，因此檢方對信詠工程行負責人陳美蘭、真銓材料行混凝土泵浦車維修技師盧志宏，2人依照過失致死罪，提起公訴。

法院審理時，2人均否認犯罪，並將罪責推給死亡的駕駛。一審士林地院甚至將整顆後差速器搬到法庭上勘驗，查看斷裂插銷，最後排除是因外力斷裂；並根據鑑定人意見，認為早在2016年間盧男維修後，就已經斷裂。一審法院因此認定2人均有罪，將陳女判刑4年2月、盧男判刑3年6月。

案經上訴，高等法院二審審理期間，陳女與所有被害人均達成和解，全案於19日宣判，高院改將陳女判刑2年、緩刑5年，至於盧男等部分則上訴駁回，維持相同刑度。可上訴。

▼陽明山仰德大道車禍當時造成22部車輛追撞。（圖／ETtoday資料照）

▲▼2017年陽明山仰德大道車禍釀4死9傷。（圖／ETtoday資料照）

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