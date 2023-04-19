籃球球星不雅影片遭偷錄、勒索！惡男賣淫片賺7百萬二審判刑

▲職籃球星的視訊不雅影片遭側錄、勒索，法院將主謀判刑。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台灣職業籃球某球星，2020年向警方報案，宣稱自己的不雅影片遭人偷錄後，被人勒索。檢警循線查出男子余啟豪經營色情網站，販售31名男子露臉視訊自慰片，包括多名籃球員，甚至還有多人未滿18歲。一審將余男判刑2年10月，案件上訴二審，高等法院19日加重改判有期徒刑3年。可上訴。

刑事局在2020年間發布聲明，宣稱接獲台灣職業籃球P+聯盟某球星報案，指對方偷錄下他的視訊不雅影片，而後以影片向他勒索。檢警循線逮捕曾有架設色情網站的前科的余姓男子。檢方依照違反《個人資料保護法》、「妨害秘密」等罪提起公訴。

一審法院審理後，將余男判刑2年10月。案件上訴二審，高等法院調查後，發現余男早在2019年6月間，與2020年1月間，分別經營「specsaddicted 」及「tumblrland」色情網站，除了單片販售色情影片以外，還收受會員費用，會員可以在網站上觀看竊錄、裸露身體隱私部位的不雅猥褻影片。而為了方便會員選購，銷售頁面內還顯示被害人全臉、身體特徵之影像截圖、生活照片，或標註姓名、學校、職業、社會活動等足以直接識別之個人資料。

另外高院也指出，余男等人使用的手法俗稱釣魚漁夫，是假扮正妹與被害人用LINE或SKYPE聊天視訊，被害人上當後，趁機側錄他們的不雅影片，總計有31人受害，其中還有一些籃球員，另外有5人未滿18歲。高院認定余男有罪。

量刑方面，高院認為余男先前因為架設色情網頁，遭高院判處有期徒刑1年、緩刑3年確定，竟又犯下本案；且犯案時間長達1年半，且被害人數眾多。余男的行為除了破壞社會善良風俗外，亦嚴重侵犯他人隱私，甚至危害未成年人身心健康，因此高院二審加重刑度，改判有期徒刑3年。