家樂福「1設計」他激讚貼心！一票人超有感：長輩會買更多了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新北一名網友日前逛家樂福北投店時，赫然發現手推車上都配有一支放大鏡，不禁大讚「真的很貼心！」對此，許多常客也超有感，直呼「照顧高齡者的設計」、「沒想到，我也到了需要這個小物的年紀啦」。

網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」PO出照片，只見其中一排推車上，都配有一支固定式的放大鏡，由於許多商品的文字標示字體都不大，而且密密麻麻的，這個設計對於患有老花眼的顧客或長輩們，無疑是一大福音。

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▲手推車上配有放大鏡。（圖／翻攝自臉書／家樂福Carrefour商品網友真心話）

而原PO除了大讚此舉很貼心外，還幽默地說「可不可以一起放大我的錢包。」對此，大票網友紛紛回應，「覺得很貼心耶！阿公阿嬤剛好很愛逛家樂福，感覺會買更多」、「這樣就可以看到標價錢多少了」、「家樂福的改善很有感」、「我已經開始需要了」、「貼心服務」。

另外，PO文也釣出常客，表示「上次我在入口忘了推車，到賣場前面要推這個，他不讓我用，說是老人限定的，我還真不知該開心還是難過」、「台中還沒看到有這東西捏」、「應該要有一區是不需要看包裝的安心食品」。