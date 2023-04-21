曾格爾黏SpaceX員工喊：我的夢想不在地表上！結果星艦「炸了」

▲曾格爾（左）在尼泊爾與SpaceX員工拍照。（翻攝曾格爾臉書）

圖文／鏡週刊

美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX打造的「史上最大型火箭」星艦（Starship），於台灣時間20日晚間9時33分發射，但4分鐘後在空中爆炸，試射失敗。近日捲入不倫風波的「登山女神」曾格爾目前正在尼泊爾，昨見證這場「酷炸了」的歷史時刻，並與SpaceX員工合照，喊話「我的夢想從來不在地表上」，透露總有一天跟馬斯克到火星的目標。

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曾格爾昨（20）日在臉書發文，貼出一行人圍在電視機前倒數「星艦」發射的景象，興奮寫道：「史上最大型火箭星艦Starship發射！團隊裡有SpaceX的人！沒想到居然能在海拔5000公尺看火箭發射直播，so cool！ 再倒數10分鐘，火箭發射！」

透露今（21）天上到大本營之後，他們要在大本營測試使用Starlink，「如果真的成功了，就可以全程直播攀登聖母峰，天呀！真是酷炸了！」最後標注「我的夢想從來不在地表上」。

▲曾格爾回應網友，總有一天會參與馬斯克的火星之旅。（翻攝曾格爾臉書）

然而曾格爾發文後不久，「星艦」就真的「炸了」，有網友向曾格爾表示很可惜，但曾格爾樂觀說：「任務雖然宣告失敗，還是成為人類寫下歷史的一頁。」

早前曾格爾父親曾國良向媒體透露，女兒下個人生目標「跟馬斯克登火星」，因此昨有網友在曾格爾貼文下方留言「期待格格的馬斯克火星之旅」，曾格爾回覆「總有一天」，表達雄心壯志。

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