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馬斯克目睹「星艦爆炸瞬間」表情曝光　發文：恭喜SpaceX

記者趙蔡州／綜合報導

美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下公司SpaceX打造的「史上最大型火箭」星艦（Starship），20日晚間9點33分在德州墨西哥灣沿岸發射，不過發射後4分鐘在空中爆炸。馬斯克在現場目睹火箭爆炸，露出的表情相當耐人尋味，事後他也在推特樂觀發文，強調這次的發射經驗，讓整個團隊學到很多。

▲▼馬斯克「史上最大火箭」SpaceX星艦發射。（圖／翻攝自SpaceX）

▲▼馬斯克「史上最大火箭」 SpaceX星艦發射失敗。（圖／翻攝自SpaceX）

▲▼馬斯克「史上最大火箭」 SpaceX星艦發射失敗。（圖／翻攝自SpaceX）

▲SpaceX打造的星艦，發射4分鐘後爆炸。（圖／翻攝自SpaceX）

SpaceX打造的星艦原定17日進行發射任務，卻火箭推進器的增壓系統出現問題「暫停發射」，推遲到20日晚間9點33分再次展開發射任務。SpaceX的直播影片可以看見，星艦雖然成功發射升空，卻未能加速飛上預定軌道，並於4分鐘在空中爆炸解體，至於為何會發生爆炸，待團隊調查後公布。

馬斯克20日在控制中心目睹火箭爆炸解體，表情雖然一度有點沉重，但轉頭看向鏡頭時，嘴角有稍微上揚。他不久後也在推特發文，首先恭喜SpaceX團隊完成了這次激勵人心的星艦試射任務，這次任務也讓團隊學習到了許多，讓下一次試飛任務可以有更好的準備。

▲▼馬斯克「史上最大火箭」SpaceX星艦發射。（圖／翻攝自SpaceX）

▲馬斯克目睹火箭爆炸解體，表情雖然一度有點沉重，但轉頭看向鏡頭時，嘴角有稍微上揚。（圖／翻攝自SpaceX）

其實在火箭發射前，馬斯克曾多次向社會大眾打「預防針」，認為火箭發射成功的機率不高，可能要進行多次測試後，才有辦法讓星艦發射成功，他曾在推特說，「這次（發射火箭）純粹是來學習的」、「如果我們可以從這次任務中得到任何資訊，可以讓我們改良未來艦造的火箭，那麼這次任務就是成功的！」

▼馬斯克事後在推特發文，恭喜SpaceX團隊完成了這次激勵人心的星艦試射任務。（圖／翻攝自推特）

▲▼馬斯克「史上最大火箭」SpaceX星艦發射。（圖／翻攝自SpaceX）

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