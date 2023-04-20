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華梵舉辦「蘭亭詠」書法展　重啟兩岸疫後文化交流

▲▼「蘭亭詠」2023兩岸名家書法展開幕，邀請名家現場題記《蘭亭序》。（圖／華梵大學提供）

▲「蘭亭詠」2023兩岸名家書法展開幕，邀請名家現場題記《蘭亭序》。（圖／華梵大學提供）

記者許敏溶／台北報導

「書聖」王羲之創作的《蘭亭集序》被譽為「天下第一行書」，更是東亞文化重要資產，華梵大學東亞書法研究中心特地選在蘭亭書法節前夕舉辦「蘭亭詠」活動，邀請兩岸書法名家20人，聯合展出以《蘭亭集序》為本的精彩書法作品，為疫情後重啟兩岸文化交流再現契機。

華梵大學表示，《蘭亭集序》被譽為「天下第一行書」，當年王羲之將42位文人雅士於暮春之初集會蘭亭的曲水流觴盛況，以324字寫下個人感懷，成為千古傳誦的佳作，其藝術感染力歷經1670年而不墜，蘭亭集會日農曆3月3日更被書壇訂為「蘭亭書法節」。

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推動書法藝術不遺餘力的華梵大學，選擇在昨（19日）起舉辦「蘭亭詠」兩岸名家書法展，展出陳坤一、李郁周、林隆達、蔡明讚、白砥、潘善助等書法名家共40件作品；開幕活動上，邀請中國書法學會陳坤一顧問、台灣藝術大學林隆達兼任教授、書法教育月刊社長蔡明讚、華梵大學校長林從一等人現場揮毫，各自題記《蘭亭集序》中一句話，作為「華梵蘭亭會」歷史見證。

▲▼「蘭亭詠」2023兩岸名家書法展開幕，參展書法家（左起）林隆達教授、黃智陽院長、陳坤一顧問、蔡明讚社長在現場討論作品。（圖／華梵大學提供）

▲「蘭亭詠」2023兩岸名家書法展開幕，參展書法家（左起）林隆達教授、黃智陽院長、陳坤一顧問、蔡明讚社長在現場討論作品。（圖／華梵大學提供）

活動主辦人、華梵大學人文與藝術學院長黃智陽指出，華梵大學特別重視藝術教育，與古今文人追求美學的理念十分契合，是發揚蘭亭雅集文化的最佳地點，希望此次「蘭亭詠」活動能成為疫後兩岸文化交流的重要契機。

林從一也表示，華梵具有濃厚的人文藝術氛圍，書法又有貫穿文化歷史、空間感、時間性，兼具呼吸調整與身體律動等多面向藝術特質，尤其兩岸書法家的連結，更讓此次活動深具意義。

▲▼「蘭亭詠」2023兩岸名家書法展開幕，邀請名家現場題記《蘭亭序》，圖為台灣藝術大學林隆達兼任教授作品《蘭亭序 書扇》。（圖／華梵大學提供）

▲「蘭亭詠」2023兩岸名家書法展開幕，邀請名家現場題記《蘭亭序》，圖為台藝大林隆達兼任教授作品《蘭亭序 書扇》。（圖／華梵大學提供）

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