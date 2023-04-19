昆山台企「六豐機械」否認「遷廠越南」：去哪裡找那麼好的市場

▲六豐機械在昆山的新廠房。（圖／翻攝央廣網）

記者魏有德／綜合報導

在昆山投資多年的台企六和集團旗下六豐機械近期被傳出要將工廠遷址越南，撤離昆山，對此，六豐機械工業有限公司執行副總魏授桐回應稱，目前沒有任何外遷打算，「去（2022）年中國汽車銷量超2600萬輛，哪裡去找那麼好的市場？」

▲昆山六豐機械公司生產的輪轂產品。（圖／翻攝六豐機械官網）

《上觀新聞》報導，談及仍建在崑山開發區內的新工廠，該公司負責人充滿期待。隨著昆山快速發展，六豐機械老工廠所在地已是市中心，為減少噪音等對周邊居民的影響，兼顧公司產能擴張和技改需要，六豐機械在三年前啓動搬遷新廠址計劃，該項目被列為2022年昆山市重大產業項目，昆山開發區經促局組建項目專班，精准解決項目建設中的堵點、難點問題，正因新工廠建設，也讓公司亟需開展的「技改」有序推進，不用停工停產。

據了解，新工廠一期項目投資約4億元人民幣（約17.6億元新台幣），將成為台灣六和集團在大陸最先進的生產基地，輪轂生產環節將實現無人化操作，整條產線工作效率提升近50%。此外，新工廠還預留了一部分空間，待市場需求放大，將建設二期項目。同時按計劃，六豐機械老工廠將於明（2024）年3月徹底停產。

台灣六和集團在1990年代曾前往大連、天津、北京等地考察，未找到合適的地方落地項目，直至在北京考察時聽說，「上海邊上有個昆山」，距離汽車整車廠很近，最終促成六豐機械落地昆山。

六豐機械的輪轂產品在1997年進入當時上海大眾汽車供應鏈中，之後又為上汽通用供貨。目前，六豐機械已為理想汽車整體供貨，並在2021年接到特斯拉訂單，將於今（2023）年下半年使用新工廠投產。

六豐機械相關負責人表示，外界認為昆山的用工成本較高但有其價值，上汽大眾、通用等整車廠就在周邊，現在公司又進入了特斯拉、理想等新能源汽車供應鏈，「前者生產基地在東面的上海，後者生產基地在西面的常州，供貨距離僅需3、4小時，因此，六豐機械不僅要留在昆山，還將加注昆山。」