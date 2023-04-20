初選勝出卻「靜悄悄」採通他人代發　王世堅感謝陳怡君：念舊惜情的人

記者袁茵／台北報導

立委何志偉、市議員王世堅為民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選隔空交戰多日，20日公布初選結果為王世堅險勝，但王世堅獲勝後團隊卻靜悄悄、態度低調，最後是由多日相挺的市議員陳怡君代發採訪通知。對此，王世堅並未正面回應，但被問到接下來行程會不會公開，王世堅也說自己會加緊學習。

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者陳家豪攝）

王世堅投入立委初選後，上週開始積極掃街拜票，但諸多場合皆不對外公布，多家媒體詢問辦公室幕僚也一問三不知，不是聲稱「沒行程」，就是供稱「無法掌握王世堅在哪裡」，讓媒體們宛如「猜猜樂」，每天聯合推敲王世堅下一場行程為何。

當王世堅20日上午初選獲勝後，諸多媒體再度湧入媒體群組，詢問王世堅是否能出面受訪，但幕僚仍供稱「王世堅可能不會進議會」，結果40分鐘後由熱情相挺王世堅多日的陳怡君代發採訪通知，而且地點就在台北市議會一樓大廳，讓媒體們感到相當詫異。

▲王世堅車掃，陳怡君多日陪同相挺。（圖／記者袁茵攝）

王世堅20日下午於台北市議會受訪時，被問到為何一開始團隊靜悄悄，最後是由陳怡君幫忙代發採通，是什麼因素改變想法？王世堅表示，自己16日因社子島媽祖遶境前，上午先去看了父母親，認為那幾天受到毀滅式污衊，所以燒香向父母親報告，不曉得會遇到這樣的困境，本來參與政治是希望能為台灣本土民主化做一些貢獻，並盼劃下完美句點，卻沒想到最後是這樣，「我那時候很難過，本來想說那就回來下午遶境就結束」。

王世堅提及，遶境開始前因為自己不會用手機，結果又發生小狀況，也就是黃承國打電話事件，「那麼簡單的對話，沒想到我善意的跟別人交朋友，卻遇到該情況被公佈出來。」再次強調黃承國是誠懇、義務地協助他，且勇敢陪他掃街的陳怡君也被污衊，讓他相當難過。

王世堅指出，陳怡君是非常念舊惜情的人，16年前從學校剛畢業，第一份工作就是到他的立委辦公室工作，後來因為在同選區選議員，彼此就沒再提起，然而對方仍在關鍵時刻站出來，自己除了感謝對方之外，也感謝同黨、友黨議員們的鼓勵，如果自己退出了選舉，就真的很對不起這些人，「我在這次初選看見了善良。」

媒體追問，接下來行程會不會公開？王世堅笑稱，自己會趕快加緊學起來，不然就是拜託陳怡君聯絡，「因為我確實不太會。」