朱立倫會晤AIT主席　深入交流「美中台關係」氣氛融洽

▲朱立倫於中央黨部會見美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）。（圖／國民黨提供）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨主席朱立倫20日上午於中央黨部會見美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger），雙方就當前美中台關係進行深度交流，氣氛良好融洽。

朱立倫表示，去年六月訪美時，便曾與時任美國國安會中國與台灣資深主任的羅森柏格會談，此次非常歡迎羅森伯格主席訪台。他提到，自上任以來，便特別重視國民黨對美事務工作，除了在美國開設駐美代表處外，也長期與美國在台協會就各項台美重要議題進行交流。

針對台海局勢，朱立倫再次強調，國民黨一向主張透過結合「國防」（Defense）與「對話」（Dialogue）並行的「2D戰略」，一方面透過兵役改革等方式增強我國國防力量，另一方面也尋求與對岸溝通對話，以求降低兩岸緊張關係、維持區域和平穩定。同時，他表示，國民黨一向主張「親美、友日、和陸」的外交政策，已經用各種實際行動展現、加強與各方的對話與交流，相信能為台灣帶來和平穩定與繁榮發展。

朱立倫也提到，國民黨能源政策與急進廢核的執政黨不同，國民黨追求穩健的綠能成長，在綠能尚未能成為我國發電主力前，不應輕易廢核，因為能源問題不僅將使人民飽受缺電之苦，更將影響國家安全，此次會談雙方廣泛且深入交流，就台美共同關切的兩岸、國防、科技及能源安全、兵役制度改革、台灣民主與選舉等議題深入對談。

羅森伯格曾任美國國務卿布林肯幕僚長與資深顧問，並於今年3月20日就任美國在台協會主席，為該職第二位女性出身且最為年輕者。此次會談同時由美國在臺協會經濟組組長宋子仁（Rashad Jones）、美國在臺協會政治組組長饒昌明（Richard Jao）及相關幕僚陪同出席；國民黨方面則由主席特別顧問兼駐美代表兼國際事務部主任黃介正、文傳會副主委林家興及國際事務部幕僚陪見。