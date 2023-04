模擬中國侵台！美兵推台海戰爭結果曝：代價高影響廣

▲美國進行兵推,模擬中國武力侵台,結果顯示兩岸戰爭代價高昂。(圖/CFP)

文/中央社記者徐薇婷華盛頓19日專電

美國眾議院中國問題特別委員會今晚舉行兵推,模擬中國武力侵犯台灣。主席蓋拉格說,兵推結果顯示兩岸戰爭代價高昂,且恐影響台海以外區域,美國應更致力強化區域嚇阻。

眾議院「中國問題特別委員會」(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China)晚間與華府智庫新美國安全中心(CNAS)合作,兵推模擬中國侵犯台灣。

整場兵推以閉門方式舉行,花費約2小時,僅少數幾家美國主流媒體受邀與會。

根據委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)幕僚轉述,蓋拉格在開場致詞時表示,美國尋求台海和平穩定,只有北京試圖破壞和平、挑起衝突。中國國家主席習近平從不遮掩對台意圖,若情況許可,習近平希望透過政治戰奪取台灣,但若必要,則會訴諸真正戰爭。

蓋拉格指出,這場推演模擬的是若印太區域嚇阻失效,會發生什麼事。他說,舉行兵推不是希望發生戰爭,也不僅是關於戰爭,而是因為結果能用來為貿易政策、網路防禦及其他國會職責範圍內議題制定戰略。

他強調:「這(嚇阻失效)不是我們希望思考的可能性,但我們必須這麼做。我們認知到嚇阻的矛盾,為了達成和平,有時候你必須為衝突做準備。」

蓋拉格會後接受媒體訪問,被問到兵推結果是美國還是中國贏,他未給出直接答案,但指從某種層面上來說,「當嚇阻失效時,沒有人是贏家」。

蓋拉格表示,即便是能避免、阻止或嚴重破壞解放軍登台能力,台海衝突代價仍是極度高昂(enormously costly),美方應竭盡全力嚇阻中共犯台,避免戰爭爆發,並協助台灣自我防衛。

他也強調,兵推結果顯示,台海衝突不會只侷限在台灣海峽,局勢會快速升高;若美國人以為台灣議題很遙遠,可以忽視,這種想法太天真。

委員會民主黨首席議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)說,美國雖然最終都會取得勝利,不管是什麼衝突,美軍都能擊敗挑戰,但戰爭代價對各方來說都實在太高昂。

克利什納穆希說,他們從這場兵推學到,台海爆發衝突是他們永遠都不願看到的事,美方希望能避免衝突、嚇阻侵略,用盡一切方法確保局勢不會淪落至此。

CNAS去年4月曾與美國議員、前五角大廈官員及中國問題專家共同策劃兵推,模擬中國2027年全面侵台,當時蓋拉格也有參與推演。

根據當時兵推結果,一旦中國入侵台灣,印太地區將陷入一場廣泛漫長的戰爭,美國也可能遭受直接攻擊,包含夏威夷及美國本土,衝突升高也可能導致中國動用核武。