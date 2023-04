橘紅火球拖尾狂燒！神秘光束閃爆基輔夜空　NASA：不是美國衛星

▲基輔上空19日晚間閃過一道神秘光束,但引起這道光的原因至今不明。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭首都基輔天空19日晚間閃起一道神秘光束,照亮了整個夜空,引起熱議。基輔官員懷疑,這道光是美國航太總署(NASA)一顆衛星墜落到地球後所致,但NASA否認了相關説法,表示這顆衛星至今仍在軌道上。

據BBC報導,基輔上空在當地19日晚間9時57分閃過一道神秘光束,一顆橘紅色火球疑似在天空炸開後滑落夜空,並在閃耀了幾次後,拖著一條銀白色長尾巴消失在天際。報導稱,這道明亮的光芒照亮了整個首都上空,幾個不同地區的民衆也都拍到了這道神秘光束。

A bright flash in the sky over Kyiv. Air raid siren. No details yet what it actually was.



Ukrainska Pravda pic.twitter.com/hn5Y2tjFFI