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【廣編】東和鋼鐵公司於苗栗廠舉辦60周年慶祝活動　領先同業邁向「2050淨零碳排」

▲▼東和鋼鐵。（圖／東和鋼鐵提供）

▲東和鋼鐵董事會成員、經營團隊與主要投資事業董事長、總經理及東鋼文化基金會侯王董事長合影。

圖、文／東和鋼鐵提供

東和鋼鐵公司於4/18假該公司苗栗廠舉辦60周年慶祝活動，東和鋼鐵採用廢鋼為主原料，以目前最節能減碳的電弧爐煉鋼製程，生產各類建築用鋼材，本身就是循環經濟的實踐者，目前事業版圖除桃園、苗栗、高雄、大業及越南等鋼材生產基地，也發展鋼結構及營造等相關領域事業，近年更積極投資風電、太陽能及沼氣發電等綠能事業，同時持續投注廢棄物轉廢為金的環境保護事業，為社會、經濟與環境永續發展努力。

東和鋼鐵積極主動關切氣候變遷議題，除訂定公司永續發展政策，且領先同業通過邁向「2050 淨零碳排」的2030年階段性目標— 兩個30：《減碳30、RE30》

一、減碳30%：透過設備更新、製程改善與多元夥伴共同努力，該公司2030年碳排放總量將較2005年總量減少30%。

二、RE30：作為用電大戶，該公司將致力於在2030年達到總用電量30%以上是來自再生能源。

表演節目也令人驚豔，以東和鋼鐵所生產的鋼筋，鋼板及型鋼設計製作，分別排列成TH六十的樂器及二根音鎚，在音樂老師及其音樂團隊帶領苗栗廠七位同仁，一起演奏「快樂的鐵匠」來祝賀東和鋼鐵60週年生日快樂，相當感人，這絕對是鋼鐵業的創舉，東和鋼鐵在鋼鐵領域有領導地位，在文化創意上，也令大家刮目相看，更展現了這60年的企業充滿了活力。

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