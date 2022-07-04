藝術小白輕鬆逛畫展！台灣首位女抽象派侯翠杏50年回顧開展

▲藝術家侯翠杏親自解說50年來的創作歷程。（圖／記者林璟倩攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

平時熱愛猛灌心靈雞湯的人，別錯過近期在國父紀念館中山畫廊開展的「宇宙微觀－侯翠杏創作回顧展」，台灣第一位女性抽象派藝術家侯翠杏的50年創作回顧，多達100幅作品宛如穿越台灣近代藝術史。舉凡近期最夯的元宇宙、都市綠化甚至是身心靈、礦石能量等話題，具無限想像力的侯翠杏早已超群世界二、三十年繪製在她的畫布中，特別整理5大看點，即使「藝術小白」走進展場也能輕鬆看。

Who's侯翠杏： 台灣首位抽象派女性藝術家、東和鋼鐵創辦人之女，曾任教於台灣大學、文化大學等校，傳授生活美學，鼓勵年輕人應多樣化學習，培養日常生活中對美的鑑賞力。

必看畫作1：《美感無限》心中的完美畫作





這幅200號畫布尺寸的「巨作」是侯翠杏最自豪的一幅作品，光從日本、法國訂製是畫布材料就費了一番功夫，曾遇收藏家出高價，侯翠杏與家人也堅持不賣，她形容這幅畫：「即使切成碎片也是一幅幅精美畫作，是心中最完美的作品」，侯翠杏私下透露這幅畫目前正在構思發行NFT，開放熱愛藝術的年輕族群共同收藏。

必看2：《元宇宙之春江花月》走入浪漫仙境





侯翠杏笑稱6/17甫完成的這幅作品是「油漆未乾」，呼應此次藝術展主題「宇宙微觀」，她將近期熱門的「元宇宙」概念呈現在畫布上，不若一般對元宇宙的想像偏向VR虛擬感，侯翠杏筆下的元宇宙更可親，以浪漫的氛圍演繹仙境感十足的建築街廓。

必看3：原礦入畫滿溢正能量

▲以黑晶石為素材的創作，在不觸摸的前提下，靠近就能感受到能量。

礦石、身心靈熱潮在近年大環境的不安氣氛中崛起，侯翠杏運用黑晶石素材創作出一顆顆寶石般的微觀世界。她說明，起初是想轉化母親住院時面對蒼白牆面的無力感，希望透過原礦入畫帶來希望與正能量，後來雖然實作成功，母親卻早一步離開她，無緣欣賞這番創意成為她心中的遺憾。然而原礦的正能量，不僅為她的作品開創新高度，也感染了觀賞者，帶來精神上的昇華。

必看4：《未來城市》揮灑建築異想

出身東和鋼鐵素有「鋼鐵千金」之稱的侯翠杏，體內仍流著建築職人的血液，畫中的建築經常驚豔業界大老，像是1996年即發表的《未來城市》即以弧形、曲線為建築，隔空預言今日主流建築大師作品。訪談間，她不經意傾訴了心中的平行宇宙：「若當年不當教授，聽爸爸的話乖乖接班，也許今日台北城市景觀就不是現在這樣了」。

必看5：完整度高的大量絕美草稿

許多人形容欣賞侯翠杏作品時會有一股愉悅歡欣、法喜充滿的感受，尤其細膩的筆觸及乾淨、優雅的畫面處理，讓侯翠杏的作品頗富「貴氣」，其實這源自她追求完美的性格，幾乎每一幅成品都是經過來回修改草圖定位之後才完成的鉅作，此次展覽也有機會欣賞到她大量高完整度的絕美草稿，其丈夫張克眀醫師形容她的作品：「既抽象又寫實，寫實中又帶有抽象，具有形而上的美麗意境」。





侯翠杏創作回顧展6/24~8/7於國父紀念館中山國家畫廊舉行， 此次規畫「山水寄情」、「抒情抽象」、「精神昇華」、「宇宙時空」、「生活隨筆」等五大主題，是她最大規模的一次展出，相關活動尚有7/16舉辦《畫的意境•新的樂章》座談會及《雪泥鴻爪•觀後感想》徵文比賽首獎獎金高達2萬元，7/24報名截止，有興趣者可上rubyhou.com了解更多。