【廣編】創立一甲子　東和鋼鐵耐震要「鋼」好

圖、文／東和鋼鐵提供

2022年伊始，東和鋼鐵即將邁入成立60周年的里程碑，從五金買賣到廢鐵拆船，再轉型鋼筋、型鋼製造銷售，到台灣耐震鋼材的領導品牌，東和鋼鐵60年來在台灣這塊土地上深耕成長，深知「有土斯有財，有財斯有家」，而鋼材是建築物的骨幹，安全的鋼材才會有安全的家。所以2014年開始透過媒體與廣告，推廣建築耐震的觀念，也獲得各界的認同與肯定。

東和鋼鐵躋身台灣鋼鐵業之大廠，深知推廣耐震觀念是身為台灣鋼鐵企業責無旁貸的企業社會責任，自2012年開始自行吸收SN鋼材材質額外的成本，以平價提供消費者唯一符合耐震設計需求的SN鋼材，至今屆滿十年，未來也將持續以提升國內建築用鋼品質為目標，反饋給台灣的消費者，提供安全耐震的優質鋼材。東和鋼鐵也長期致力於推廣耐震觀念教育，是目前台灣絕無僅有以廣告傳達耐震觀念的鋼鐵企業，持續多年投資廣告推廣耐震鋼材，企圖藉媒體與廣告喚起台灣民眾意識到耐震鋼材的重要性，打造傳統產業創新典範。

鋼材的選擇與建築物的安全息息相關，為保障每個家庭的住家安全及財產，東和鋼鐵自2014年開始每年推出廣告提醒消費者，希望以潛移默化的方式，將耐震觀念深植民眾心中。2022年東和鋼鐵在農曆新年期間推出溫馨的廣告短片，以深入淺出、易懂、好記的口條：「鋼好，要耐震」、「耐震，要鋼好」，讓消費者能琅琅上口，讓優質鋼材的觀念深入人心，也提醒國人，耐震是建築的首要條件，只有安全的家，才有安定的心。