日本5人先遣部隊出發！「蘇丹撤僑計畫」啟動　自衛隊動員370人

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日本5人先遣部隊今出發！「蘇丹撤僑計畫」啟動　動員370人

▲▼蘇丹內亂。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇丹內亂持續爆發，機場所在的首都喀土穆局勢升溫，影響各國撤僑行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

蘇丹內亂越演越烈，日本政府19日宣布撤僑，防衛大臣濱田靖一20日下令自衛隊待命。防衛省也指出，撤僑計畫正式啟動，20日將先派5名聯絡人員作為先遣部隊前往蘇丹附近國家吉布地。而日本一共會派出3架運輸機，本周末將陸續抵達吉布地，自衛隊也會組成約370人的特別任務部隊護送僑民返國。

根據《共同社》報導，防衛省20日宣布，為了協助在蘇丹的日本公民撤離，已經派5人先遣部隊前往有自衛隊駐守的非洲國家吉布地。根據此次撤僑計畫，自衛隊一共將動員370人組成任務部隊，努力將僑民安全撤離蘇丹。

根據《日本放送協會》報導，日本預計派出C130或C2運輸機，不過目前仍在協調，將會盡速定案並直接從自衛隊基地起飛，最快這周末就可以抵達吉布地。目前蘇丹當地仍有約60名日本公民滯留，全員皆已取得聯繫，暫無生命危險。

吉布地位於非洲東部，日本自2011年起派遣自衛隊部隊駐紮當地，部隊任務主要是負責打擊非洲海域的海盜。自衛隊位於吉布地的基地除了有隊員生活宿舍外，也有場地供運輸機起降。2016年7月南蘇丹爆發戰亂時，就曾有航空自衛隊的運輸機載著4名當地大使館員工前往吉布地。

另一方面，其他國家原本也打算趁蘇丹政府與反抗軍簽定停火協議時，盡速撤離僑民，沒想到雙方卻未遵守約定，在協議停火期間持續開火，導致各國為了安全，只能取消撤僑計畫。

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