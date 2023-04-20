快訊／淡水大火奪4命！58歲女一度救回　撐12hrs難敵死神不治

▲淡水火警，一家8口4死4傷。（圖／記者邱中岳攝）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區淡海路一棟3層樓公寓昨日（19日）深夜11時許發生火災，一家8口因為神明廳失火阻礙逃生通道，受困火場，昨造成3人死亡、1人命危，原本58歲女兒一度被救起，但情況一直不樂觀，今天12時許，在醫院急救12小時以後，在12點03分宣布重傷不治，整起火警造成4死，詳細的起火原因，仍有待相關單位進一步調查釐清。

火災發生時，陳姓一家8口因神明廳失火阻礙通道，受困屋內，警消到場隨即在15分鐘撲滅火勢，並將74歲陳黃姓阿嬤、58歲陳姓女兒、52歲陳姓二兒子、42歲李姓二媳婦、30歲陳姓外孫、24歲陳姓大孫子、19歲陳姓二孫子以及4歲陳姓小孫子救出，但阿嬤、二兒子以及小孫子經緊急送醫搶救後，仍不幸宣告不治，重傷的58歲女兒也在今天中午宣告不治。

警消人員表示，致命原因包含：一、神明廳失火阻礙通道。二、昨日大雷雨，門窗緊閉、空氣不流通。三、隔間雖然為水泥，但天花板是木造，火勢竄燒到天花板後，迅速延燒造成室內空間迅速升溫、濃煙密布。

一家8口中罹難的阿嬤、二兒子、小孫子，全都因為濃煙嗆暈在空氣不流通的空間，其中命危的58歲女兒雖然躲到後陽台，但後陽台掛滿衣物，空氣不通也造成嚴重嗆傷。其餘逃出家人均是躲到屋子另一側有開窗的房間。