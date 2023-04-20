淡水惡火4死！全家靠資收生活　倖存24歲兒僅6歲智商令人鼻酸

▲淡水公寓失火4人喪命。（圖／記者黃彥傑攝）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區淡海路一棟3層樓公寓昨日（19日）深夜11時許發生火災，一家8口因神龕失火，阻礙逃生通道，受困火場，造成4人死亡。一家人背景曝光，經濟狀況令人相當憂心。52歲陳父是家中經濟重擔，經營資源回收場養活一家人，姊姊、老母偶爾修改衣服貼補家用，但從事生產的三人及陳父么子（年僅4歲）這次都不幸命喪火窟，留下24歲重障、智商僅6歲的大兒子，還在念書的19歲二兒子及陳父的42鐵妻子和30鐵外孫，讓人相當擔憂這家子未來生活。

火災發生時，陳姓一家8口因神明廳失火阻礙通道，受困屋內，警消到場後，將74歲陳黃姓阿嬤、58歲陳姓女兒、52歲陳姓二兒子、42歲李姓二媳婦、30歲陳姓外孫、24歲陳姓大孫子、19歲陳姓二孫子以及4歲陳姓小孫子救出，但阿嬤、二兒子以及小孫子和陳姓女兒４人經緊急送醫搶救後，仍不幸宣告不治，其餘4名家人在醫院治療中。

經了解這家人的經濟狀況，以52歲二兒子與42歲妻子在附近開設資源回收場為家庭經濟支柱，育有3個孩子，大兒子24歲重障、智商僅6歲，二兒子19歲就讀高工和4歲小兒子。58歲陳姓姊姊和其30歲兒子與其同住，一家經濟重擔全靠52歲陳父。

針對生活狀況，鄰居們也透露，由於大兒子重障，平日陳父和老婆都帶著大兒子一同做回收，全靠資收養活一家子的人，74歲老媽媽和58歲姊姊也會修改衣服貼補家用。如今事經濟支柱的52歲陳父、74歲老媽媽和58歲陳姊，以及4歲小弟弟全命喪火窟，令人相當擔憂未來經濟和生活。

陳家大媳婦今受訪時表示，自己與婆婆並未同住，19日深夜11時接到火災的消息後，覺得相當無法接受，她心碎透露，起火原因可能是「電線走火」，而由陳家二兒子經營的資源回收場，今日則掛上「家有喪事休息中」紙板，令人鼻酸。

▲鑑識人員20日上午進入現場勘查，以釐清起火原因。（圖／記者邱中岳攝）

▼陳家二兒子經營的資源回收場20日掛上家有喪事紙板。（圖／記者邱中岳攝）