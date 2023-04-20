淡水惡火奪4命嚇壞鄰居！擬請角頭王爺廟送火神　里長說話了

▲淡水民宅深夜大火奪4命。（圖／記者陳以昇攝）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區淡海路一棟3層樓公寓昨日（19日）深夜11時許發生火災，一家8口因為神明廳失火阻礙逃生通道受困火場，4人死亡。鄰居們說，過去從沒發生這樣的慘劇，對於意外相當不捨與震驚，待陳家辦理完後事後，擬舉辦送火神儀式，當地里長彭瑀筑也表示，有聽到居民心聲，待後事完成後，將配合家屬、社區意願舉辦儀式。

▲▼淡水民宅深夜大火。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，該戶原為陳氏古厝，共計有7戶人家，火警發生後，2樓的親戚連忙報警尋求協助，但由於起火點神龕在住宅正中央，阻擋住唯一的逃生路線，加上木造天花板迅速延燒，且因大雨而關閉窗戶，最終釀成憾事共4人死亡。

今天有許多鄰居在現場關心，他們說過去不曾發生這麼慘烈的意外，而聽說起火點在神龕後更是覺得相當訝異，紛紛討論起之後要舉辦「送火神」儀式。當地里長彭瑀筑表示，有收到當地民眾的想法，待這戶人家後事完成後，擬配合家屬、社區意願舉辦送火神儀式。

「送火神儀式」是民間習俗，若不幸發生火災死傷事故，地方希望將火神送離，免再發生回祿之災。送火神的有許多步驟，大多由小法或道士來押送，並由廟宇來協助處理。

儀式開始時，廟方通常準備火神牌、活鴨一隻、水壺等數個，並在火災的民宅設桌祭拜，類似普渡的概念，再由角頭王爺廟進行送火神儀式，另聘請小法於火災現場施法，由王爺押送火神出境。

在送火神隊伍時，沿途不能有任何燈光或火光，包括車燈、路燈，甚至抽菸都不能見，就怕火煞、火鬼會亂竄，行經時的車輛要遶道或停車關燈，待押送火神的隊伍通過後再開燈，火神牌通常會送至郊外或是水源處，由小法或道士將火神牌焚毀，完成「送火神」的儀式。