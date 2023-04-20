來自花蓮好心情！文旦精油亮相　縣長徐榛蔚：支持在地買就對了

▲文旦精油產品發表會，花蓮縣長徐榛蔚親臨現場致意。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

來自花蓮好山好水的在地品牌「文旦復興」19日舉行「文旦精油」產品發表會，花蓮縣長徐榛蔚親臨現場致意，肯定在地企業創造花蓮文旦柚多元化商品，除預祝產品大賣，更希冀品牌能與在地旅宿業者合作推廣，以及民眾一同響應並支持花蓮在地品牌，讓更多人看見花蓮！

▲文旦精油藉由一系列加工技術，讓柚農的心血再創全新價值。

「支持花蓮在地品牌，買就對了！」花蓮縣長徐榛蔚致詞表示，縣府近年來積極推動農業加值、品質提升，希望透過農業的轉型升級，為花蓮帶來更多的經濟效益和就業機會，因此在去年九月份花蓮在地品牌文旦復興與瑞穗鄉農會簽署文旦柚精油採購加工契約，拓展花蓮文旦柚多元利用，而如今文旦精油終於問世了，感謝劉董事長成功研發文旦精油，延續花蓮文旦柚的美好，也感謝瑞穗鄉農會想方設法，讓農友辛勤豐收的碩果都能發揮最大的產值，因為有好的農產品，才有好的農產加工品，期許未來有更多不同花蓮農產加工品，為花蓮在市場上打響知名度。

▲徐榛蔚致詞表示，「支持花蓮在地品牌，買就對了！」。

「因著花蓮的美好，進而成就文旦復興！」文旦復興董事長劉瑞祺表示，在花蓮這片土地上培植出非常多優質的農特產品，花蓮文旦就是其中之一，全國產量最大且品質穩定，而在最一開始萌生研發文旦精油的起心動念就是希望能夠讓花蓮文旦達到全果利用，藉由一系列加工技術，建立完整且高效率的文旦機械化加工流程，讓柚農的心血再創全新價值，達成產值倍增的效益，希冀花蓮鄉親都能夠支持花蓮在地品牌，一同推展花蓮的美好！

▲現場展示眾多精油製成的文旦柚加工品。

瑞穗鄉農會理事長魏清河則表示，代表「花蓮文旦」感謝文旦復興董事長劉瑞祺，不僅看見文旦柚的好，更將文旦柚的好延續變成農產加工品，柚農的辛苦成功轉型創造新價值，讓過季拋棄轉為物盡其用，讓季節限定成為永續經營，更讓柚香不僅能品嚐到、嗅覺到，甚至觸摸到，歡迎大家走進文旦復興，打包帶走文旦的芬芳！

產品發表會現場展示眾多精油製成的文旦柚加工品，包含柚香洗手乳、洗碗精、洗顏慕絲、防蚊液等，鼓勵民眾踴躍購買、多多支持！