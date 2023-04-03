塑料回收做紀念品！綠島成立「洄塑工作站」　在地回收再利用

▲以洄塑工作站為中心，成立5處社區回收站。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

觀光局東部海岸國家風景區管理處為落實「向海致敬」政策海廢去化及減量目標，促進資源永續利用，委託台灣德福公司在綠島設立洄塑工作站推廣一系列減塑行動。號召在地環境友善店家成為減塑生力軍，共同為綠島環境永續盡一份心力。

▲▼邀集在地業者參與說明會，成為環境友善店家，做為減塑行動第一線。

綠島擁有豐富海洋遊憩資源，每年吸引近30萬人到訪，也帶來可觀垃圾量。離島垃圾去化不易，不論一般垃圾或寶特瓶、塑膠餐盒等可回收資源均需運回本島，增加再利用門檻，降低業者處理意願。東管處今(112)年以位於朝日旅服的洄塑工作站為中心，搭配綠島國中、綠島國小、公館國小、朝日溫泉、綠島遊客中心等5處社區回收站，及若干環境友善店家，進行飲料瓶清潔回收，再將處理乾淨並完成分類之飲料瓶粉碎成塑膠粒，製成紀念品或生活物品再利用，達到島內循環之減塑計畫。

本次說明會共有在地旅宿業、餐飲業、伴手禮店、潛店等30餘人參與，期募集有興趣者成為循環計畫中之環境友善店家，做為減塑行動第一線，本計畫後續將陸續推出駐島減塑志工、遊客體驗，並進行藝術創作，期望以多元形式之在地參與，凸顯減塑議題及環境關懷。

▲飲料瓶清潔回收處理乾淨完成分類後粉碎成塑膠粒，製成紀念品或生活物品再利用。

東管處表示將透過建構綠島減塑循環系統，讓廢棄塑膠於島上即可妥善處理重新使用，發揮資源最大價值，也減少遊客行為對環境帶來之負面影響，期待能結合各方力量共同打造環境永續的天堂島嶼。