女生約會「會注意男生衣服品牌？」　鄉民曝超誠實答案：還要問

▲女生會注意男生穿什麼牌子的衣服嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果有難得的約會，很多人都會盛裝打扮，不過也有人會選擇穿休閒、輕鬆一點的服裝。就有一名網友好奇拋問，如果穿比較便宜的品牌，約會時會被女生扣分嗎？話題引發討論，結果一票網友「老實」回答，「那不是重點吧」、「看臉，樓下支援陳冠希阿伯圖」。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「約會都穿便宜貨會被扣分嗎」為題發文，提到他比較喜歡穿美式風格的衣服，但品牌比較便宜一點，如果約會穿便宜貨被扣分嗎？女生會特別注意男生穿什麼牌子的衣服嗎？

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貼文曝光後，底下網友紛紛直言，「臉帥就沒問題，但是一定要乾淨」、「不會，看臉」、「臉的問題」、「看臉，還要問」、「冠希跟阿伯表示」、「陳冠希／阿北互換衣服.jpg」。更有人說，「有新大樓的房子，穿吊嘎（背心）、藍白拖都帥」、「不會，長得帥一點，手錶貴一點就行了」。

此外，也有些網友認真回應，「穿在身上乾淨、整齊就好」、「適合自己比較重要吧」、「乾淨、整齊比較重要」、「大學生一堆都隨便穿而已」、「搭得好看就OK」。

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