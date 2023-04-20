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掃蕩竹聯！進口楓糖漿罐藏32kg大麻膏　還搞詐騙...打工換宿騙個資

記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊3月間會同關務署查獲糖漿罐運毒案，警方蒐證發現一批從加拿大出口的「楓糖漿」國際包裹，瓶罐內裝盛的居然是色澤類似的高純度大麻膏，專案小組人員趁入境時果然獲出重達32.54公斤大麻膏。

▲刑事局掃黑瓦解有竹聯幫靜安會背景的跨國運毒集團及弘仁會經營的餵毒拘禁民眾收簿集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局掃黑瓦解有竹聯幫靜安會背景的跨國運毒集團，緝獲內藏大麻膏的楓糖漿罐。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵三大隊先逮捕收件人莊南、居中聯繫人廖男、接運毒品之上手戴、林2名運毒集團成員；並循線追出幕後主嫌有竹聯幫靜安會成員背景的陳男（23歲）及仲介鄭男等2人到案，警方追查發現他們經營毒咖啡包分裝場，攻堅分裝場時逮捕另名胡姓通緝犯。警訊後依違反毒品、組織犯罪條例移送北檢偵辦。

偵三大隊另於2022年12月間查獲陳姓主嫌等8人販毒集團案，經警方溯源追查幕後首腦；經長期蒐證，日前在新北鶯歌區拘提犯嫌鄭等2人，現場查獲三級毒品咖啡包、並在桃園市八德區，攻堅破獲毒品咖啡包分裝工廠，查扣卡西酮咖啡包2953包、果汁粉、自動封口機、分裝工具、磅秤、咖啡包空袋、犯案手機等贓證物。

警方追查發現有部分毒品運至中壢社區準備販售，發現該販毒集團在中壢區也成立毒咖啡分裝工廠，並逮捕共犯陳男等4人、警方溯源瓦解該販毒集團，並先後拘提集團成員10人到案。

▲刑事局掃黑瓦解有竹聯幫靜安會背景的跨國運毒集團及弘仁會經營的餵毒拘禁民眾收簿集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲弘仁會經營的餵毒拘禁民眾收簿集團，圖為成員毆打遭拘禁民眾。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊則破獲竹聯幫弘仁會成員齊男（32歲、詐欺、洗錢、毒品等多項前科）透過網路以打工換宿當幌子誘騙民眾上門應徵，卻騙到萬華區昆明街商旅拘禁，並要求被害人交出存摺、提款卡等資料供人頭帳戶使用，期間並提供安毒控制被害民眾。

▲刑事局掃黑瓦解有竹聯幫靜安會背景的跨國運毒集團及弘仁會經營的餵毒拘禁民眾收簿集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局瓦解弘仁會經營的餵毒拘禁民眾收簿集團逮捕涉案犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

偵七大隊報請北檢指揮，會同北市士林、萬華分局共組專案小組，警方3月29日收網逮捕齊姓主嫌的收簿押人集團共6人到案，並起獲手機、安毒、鋁棒、鐵鎚、高爾夫球桿、本票借據等贓證物，警方追查發現共有5位民眾因上門應徵遭拘禁，被迫提供8個人頭帳戶遭詐團騙匯他人逾2千萬元新台幣，警訊後依詐欺、妨害自由、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送北檢複訊，主嫌齊男及集團成員吳男遭聲押獲准。

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