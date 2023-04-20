掃蕩竹聯！進口楓糖漿罐藏32kg大麻膏　還搞詐騙...打工換宿騙個資

記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊3月間會同關務署查獲糖漿罐運毒案，警方蒐證發現一批從加拿大出口的「楓糖漿」國際包裹，瓶罐內裝盛的居然是色澤類似的高純度大麻膏，專案小組人員趁入境時果然獲出重達32.54公斤大麻膏。

▲刑事局掃黑瓦解有竹聯幫靜安會背景的跨國運毒集團，緝獲內藏大麻膏的楓糖漿罐。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵三大隊先逮捕收件人莊南、居中聯繫人廖男、接運毒品之上手戴、林2名運毒集團成員；並循線追出幕後主嫌有竹聯幫靜安會成員背景的陳男（23歲）及仲介鄭男等2人到案，警方追查發現他們經營毒咖啡包分裝場，攻堅分裝場時逮捕另名胡姓通緝犯。警訊後依違反毒品、組織犯罪條例移送北檢偵辦。

偵三大隊另於2022年12月間查獲陳姓主嫌等8人販毒集團案，經警方溯源追查幕後首腦；經長期蒐證，日前在新北鶯歌區拘提犯嫌鄭等2人，現場查獲三級毒品咖啡包、並在桃園市八德區，攻堅破獲毒品咖啡包分裝工廠，查扣卡西酮咖啡包2953包、果汁粉、自動封口機、分裝工具、磅秤、咖啡包空袋、犯案手機等贓證物。

警方追查發現有部分毒品運至中壢社區準備販售，發現該販毒集團在中壢區也成立毒咖啡分裝工廠，並逮捕共犯陳男等4人、警方溯源瓦解該販毒集團，並先後拘提集團成員10人到案。

▲刑事局破獲弘仁會經營的餵毒拘禁民眾收簿集團，圖為成員毆打遭拘禁民眾。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊則破獲竹聯幫弘仁會成員齊男（32歲、詐欺、洗錢、毒品等多項前科）透過網路以打工換宿當幌子誘騙民眾上門應徵，卻騙到萬華區昆明街商旅拘禁，並要求被害人交出存摺、提款卡等資料供人頭帳戶使用，期間並提供安毒控制被害民眾。

▲刑事局瓦解弘仁會經營的餵毒拘禁民眾收簿集團逮捕涉案犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

偵七大隊報請北檢指揮，會同北市士林、萬華分局共組專案小組，警方3月29日收網逮捕齊姓主嫌的收簿押人集團共6人到案，並起獲手機、安毒、鋁棒、鐵鎚、高爾夫球桿、本票借據等贓證物，警方追查發現共有5位民眾因上門應徵遭拘禁，被迫提供8個人頭帳戶遭詐團騙匯他人逾2千萬元新台幣，警訊後依詐欺、妨害自由、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送北檢複訊，主嫌齊男及集團成員吳男遭聲押獲准。

【相關新聞】

►獨／網紅名醫涉詐保被拘提 顧芳瑜泌尿科診所喊冤：同行陷害

►獨／權威名醫涉詐保！檢警搜索「鳥科學先生」診所 拘提顧芳瑜

►獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣 瞄準就是要他殘廢

►獨／內湖掃射風向轉了！長輩為30億房地爭產 女婿衰淪代罪羊

►揭密台海驚悚浮屍潮！14越南人集資買黑金剛 偷渡遇難海巡慢半拍



