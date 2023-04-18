南韓「毒品飲料」犯罪手法曝！中國詐騙組織幕後主導　成員分工合作

▲警方從詐騙組織繳獲的犯罪物品，包括毒品飲料、問卷、贈品、包裝盒、USB中繼器、贈品等。（圖／首爾警察廳）

記者羅翊宬／編譯

先前南韓傳出有詐騙集團組織在首爾市江南區著名「補習街」大峙洞，向國高中學生發放含冰毒成份的飲料要求試喝，之後透過電話勒索學生家長。經過調查，警方昨（17）日在記者會指出，此案為一樁經過事前縝密計畫的犯罪，中國電話詐騙組織在幕後操控，每位成員在過程中分工合作，是南韓首起結合毒品的詐騙犯罪。

根據《韓聯社》，首爾警察廳毒品犯罪搜查隊長安東賢（안동현，音譯）昨（17）日上午召開簡報會，向媒體和外界報告震驚社會各界的毒品飲料案調查結果，他表示25歲的韓籍李姓男子是整起案件的策劃者，為了能夠加入電話詐騙組織，李男早先一步於去年10月17日前往中國，同時在出發前向親友報告他的計畫。

李男決定將毒品和電話詐騙結合，於是他找來了曾是國中同學的25歲吉姓男子，並指示吉男製造毒品飲料，同時成功和中繼器業者取得合作，將從中國撥打的網路電話號碼偽裝成南韓國內的電話號碼。

▲警方在首爾大峙洞破獲毒品犯罪組織，組織將來源不明、含有毒品成份的飲料遞給高中生。（圖／首爾江南警察署）

吉男3月22日在南韓國內購買用來製造毒品飲料的中國製牛奶，3月25日透過特殊管道在仁川某住宅區依照毒品商指示購得約10公克的冰毒，並於4月1日在江原道原州市的住處內混製毒品飲料。

吉男向警方表示，「依照朋友李男的指示，我將冰毒混淆在牛奶裡，製造成毒品飲料後，透過高速客運和宅配等方式寄到首爾」。警方掌握到李男向吉男匯款的證據，研判兩人可能在作案後分攤犯罪收入，已朝該方向偵辦。

至於39歲的中國籍朴姓男子則透過李男斡旋加入犯案，將裝填毒品飲料的空瓶、箱子等物品寄送至南韓國內。

▲混合中國製牛奶、冰毒成份的「毒品飲料」。（圖／首爾江南警察署）

而39歲的金姓男子則是中繼器業者，他在南韓國內負責將從中國撥打的網路電話偽裝成南韓國內手機號碼。警方在仁川逮捕金某，同時扣押6台筆電、96個USB網卡、368張手機SIM卡，金某先前甚至早已涉及43起、被害金額共8億2600萬韓元的電話詐騙案件。而光是金某所管理的電話號碼就高達100多個，他向警方透露，每偽裝一支電話號碼就能獲得1萬韓元。

另外，20多歲的金姓男子則負責在首爾市江南區大峙洞將毒品飲料遞給學生，要求試喝。

警方研判，從吉男總共製作100瓶毒品飲料的量來看，每瓶飲料瓶均含有0.1公克的冰毒，超過正常狀況下每次吸食冰毒量（0.03公克）的3倍，導致從未接觸過毒品的學生們在喝下飲料後很有可能出現急性中毒、精神錯亂、喪失記憶力，甚至可能引發嚴重的身體損傷。

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