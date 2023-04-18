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社會 社會焦點 保障人權

詐團掌握個資！檢察官：十幾年前就接過「刷卡設定錯誤」假客服電話

▲▼台北地檢署檢察官姜長志談詐騙。（圖／記者梁建裕攝）

▲台北地檢署檢察官姜長志提到，十幾年前就接到假冒購書平台客服的電話，當時，對方打來說「刷卡刷錯了要求重刷」，經過這麼多年，詐騙話術還是一樣。（圖／記者梁建裕攝）

記者陳詩璧／台北報導

「我10幾年前就接到購書平台假客服電話，她知道我的消費資訊，買什麼書、花多少錢，然後公司設定分期付款的的選項設定錯了，因此需要去ATM變更設定」，台北地檢署檢察官姜長志說當年詐騙話術完全一樣，詐騙集團掌握民眾太多個資，尤其是發生沒多久的購買資訊都有，增加民眾信任度，但也發現詐騙集團同一套話術騙了十多年，還是有人上當！

《東森新媒體ETtoday》製作「台灣詐騙調查報告書」專題報導，4月17日這周針對國內大量個資遭盜用而衍生的詐騙手法進行剖析，破解這款詐騙型態的眉角，並找出為何個資外洩層不出窮的困境。其中假購書平台的客服詐騙能一騙十多年，姜長志提到「詐騙集團掌握我們太多個資，然後尤其是你最近才剛就是購買的產品的的資訊，他手上都有，你就會自然而然相信他是真正的工作人員，或是他們店面的人員，你就會因此上釣，這是可以理解的」。

姜長志說偵辦詐騙集團的過程中，發現分層組織非常多，每個部門都有各自負責的對象，這件事情要從源頭說起，其實就是各大電商跟網路書店自己的個資控管，在營業上的個資控制是非常的不嚴謹，導致個資不斷的外洩，詐騙集團斷點非常多，所謂斷點非常多，人頭帳戶就是斷點，造成查緝上非常大的困難，這是詐騙集團的特性。而他當年跟詐騙集團剖析刷錯金額不是民眾的問題，是平台應該修正，而不是消費者配合，對方聽完掛電話，姜長志沒被詐騙。

盜個資的問題，過了十多年，狀況依舊，警方分析打電話是一個方法，另一個是傳簡訊告知，再加LINE替代打電話，到郵局、銀行「解除ATM設定」，變化成「誤刷條碼」、「誤設訂單」、「重複扣款」或是「至ATM操作鎖住帳號」，這些都是關鍵字，另外，接到來電顯示開頭為「+2」、「+886」等都是境外詐騙轉接電話。

▲刑事局指出知名網路書城電商消費客戶頻傳遭詐騙、特別提出預警。（圖／刑事局提供）
▲刑事局指出知名網路書城電商消費客戶頻傳遭詐騙、特別提出預警。（圖／刑事局提供） 

「台灣先是人頭之島，才是詐騙之島」　姜長志：賣帳戶不可取 

姜長志點出一大問題，「台灣人頭文化非常盛行，根本就是人頭之島，包括人頭門號、人頭帳戶、人頭車牌，吃飯訂位都是人頭，連土地房屋借名登記也是人頭，台灣先是人頭之島才是詐騙之島」，他提到台灣人賣帳戶這個行為很不可取，法務部在《洗錢防制法》裡要訂出「交付帳戶罪」，沒有正常理由就交付帳戶，這要學習日本，把賣帳戶當一個犯罪，這是一個監管的態度和決心。

當犯罪已經上到外太空，我們還在殺豬公」，姜長志感嘆，目前台灣在辦詐騙集團的斷點非常多，如果偵查技術能追趕上，就不會放任詐騙繼續，他認為「科技偵查法」有必要性，如果偵辦時，有GPS定位系統、M化車等工具來偵搜，成效會有加成的效果，是否授權使用可交由法官審查，在有效的工具輔助下，讓救到人、找到證據的機率增加，只是這項法案現階段仍卡在人權爭議還沒上路。

台灣法規要健全之外，行政體系也要負起監管責任，很多事情一開始做監管，後續就不會發生，畢竟當案子來到檢察官手上，詐騙都已經成為事實，當被害人哭給檢察官看，希望把錢追回來，但這些錢早就不知道被嫌犯轉去何處了。談堵詐行動，姜長志建議行政資源要給力，再來要規劃出長期中期短期計劃，長期計畫從文化開始，中、短期來看修法和監管，政府監管企業這會付出「商業流動性變慢」的代價，短期來看，企業的成本變高，但從長期來看是好的作法。

▲台北地檢署檢察官姜長志在2018年出了一本「說真的，你很好騙！27個詐欺暗黑真相大揭露」。（圖／記者梁建裕攝）

▲台北地檢署檢察官姜長志在2018年出了一本書來談詐騙，希望透過27個詐騙情境，來教讀者識讀。（圖／記者梁建裕攝）

吃個早餐存褶印章就不見了！詐騙集團還有罐頭答辯

姜長志剛接檢察官時，發現詐騙集團的答辯就是罐頭答辯，千篇一律比較制式，大概分三種，第一、帳戶遺失，去吃個早餐就遺失了，而且是印章、存褶一起遺失；第二、找工作時對方要求要存褶提款卡，交付出去；第三、借款時，民間借貸，對方要求帳戶資料而外流。但當法院察覺不接受後，詐騙集團的應對速度很快，逐漸轉向其他的答辯的理由，而理由都跟著時事在走，詐騙集團跑得比檢警還快，永遠能想出各種最新的理由，讓檢警難追查。

2018年姜長志把當時所接觸到的詐騙手法，整理出27個個案出書，希望國中、高中老師看到他的書後，把它當成教材教育孩子們，從小有防詐的意識，看到情境就能判斷可能遇到什麼類似情境，每段也介紹法院的偵查跟審理的流程用比較簡單的方式，希望大家都能夠了解，因為防詐是一個整個社會文化的形成，希望大家都了解一點。

法務部在2022年也推出電子書《這次不會再被騙了吧？》，找來了15位檢察官執筆把詐騙案件用淺顯易懂的文字，讓讀者做詐騙「識讀」，內容從假公文、小心操作ATM轉帳、家庭代工、買塔位、存股致富是夢一場以及當快遞犯法嗎等等，透過案件的剖析，讓讀者從讀書中了解詐騙，目前是電子書，讀者想看只能透過網站。

▲▼法務部推出一本反詐騙宣導電子書，書名就叫《這次不會再被騙了吧？》。（圖／翻攝法務部全球資訊網）

▲2022年法務部推出一本反詐騙宣導電子書，書名就叫《這次不會再被騙了吧？》。（圖／翻攝法務部全球資訊網）

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