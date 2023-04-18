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新北警瓦解「藍道」詐團　林右昌表揚有功人員…盼修法提高刑度

▲▼內政部長林右昌到新北市刑大表揚瓦解詐團有功警察 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲內政部長林右昌到新北市刑大表揚瓦解詐團有功警察 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市警方近期拘提私行拘禁及洗錢集團首腦「藍道」到案，撤底瓦解詐團，另掃蕩竹聯幫仁堂明仁會，並查獲毒品、槍械案，內政部部長林右昌18日由警政署署長黃明昭陪同，公開表揚破案有功人員，並聽取掃黑、打詐重點工作報告，鼓勵新北市警局同仁對於掃黑、打詐等重點治安工作努力，激勵警方士氣。

新北市警察局於去（2022）年11、12月間陸續查獲3件詐欺集團假借求職、拘禁人頭帳戶案件，更是法理不容，警方共營救66名被害人，另緝獲詐欺集團犯嫌56人，其中50人聲押獲准。經新北警方深入分析，該犯罪集團所涉詐欺案件達386件、詐騙金額更高達5億4,283萬多元，檢警專案小組並溯源追查幕後主謀，將首腦「藍道」等7名幹部拘提到案，該犯罪集團宣告瓦解。

林右昌部長表示，除了由全國警方持續查緝詐騙集團外，已推動修法加重詐欺刑度、投資廣告實名制、約定轉帳延長至次二日生效，由前端金融措施、詐騙廣告等源頭進行管制，後端並修法提高刑度，阻絕詐欺犯罪；更率警政署拜會Meta公司，透過公私協力、結合網路社群企業之力量，共同全面打擊詐欺集團。

在警政署打擊黑道幫派的策略指導下，全國各警察局已成立「掃黑專責隊」，警政署長黃明昭表示，黑道幫派涉及電信網路詐欺、跨境洗錢、販運槍毒、網路賭博等犯罪型態，要求各警察機關採取系統性掃黑策略，結合各政府部門針對幫派投資、經營、賴以為生行業及依附處所，實施聯合稽查與行政裁罰等「第三方警政」作為，以澈底斬斷幫派不法利益；此外，警方面對幫派舉辦各項公開活動，應實施事前約制、事中盤查、事後檢肅等因應作為，以壓制幫派氣焰。

新北市政府警察局表示，掃黑、打詐、肅槍、緝毒為四大重點治安工作，更攸關民眾生命、身體及財產安全，將持續要求警察同仁落實執行「掃黑專責隊」、「系統性掃黑」策略，全力打擊黑道幫派、防堵詐騙犯罪，以斷絕犯罪根源。

▲▼內政部長林右昌到新北市刑大表揚瓦解詐團有功警察 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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