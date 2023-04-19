一張圖看國民黨立委第二階段24提名選區！　36位完成領表登記

▲國民黨第二階段24個選區共36人登記 有2選區無人挑戰。（圖／記者鄭佩玟製圖）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨第11屆立委第二階段提名總共24選區，其領表登記於今（19）日截止，總共36人完成登記，但當中台中市第六選區、苗栗縣第一選區因無人登記，接下來將由地方黨部提報黨中央啟動徵召作業。除此之外，有11個選區有2人以上登記，接下來將進行協調，若協調無共識則進行初選；剩下的11個選區則僅有1人登記，相對單純。

國民黨備戰明年立委選舉，將分3階段完成提名，目前進入到第二階段共24個選區的領表登記已在今天截止，接下來還會進行資格審查。全國登記情況如下：台北市第四選區：市議員游淑慧、市議員李彥秀。台北市第六選區：市議員鍾沛君、市議員羅智強、前國安會副秘書長楊永明。基隆市：市議員何淑萍、市議員林沛祥。新北市第五選區：市議員洪佳君。新北市第六選區：市議員林國春。新北市第七選區：市議員葉元之。新北市第八選區：市議員游輝宂、前立委候選人張智倫。新北市第十選區：市議員林金結。新北市第十二選區：市議員廖先翔、黨發言人蕭敬嚴、律師簡榮宗。

桃園市第一選區：市議員牛煦庭、黨代表陳文吉。桃園市第二選區：市議員涂權吉。新竹市：立委鄭正鈐。新竹縣第一選區：前立委徐欣瑩。新竹縣第二選區：立委林思銘、前縣議員杜文中。苗栗縣第一選區：無。苗栗縣第二選區：苗栗市長邱鎮軍、前苗栗縣長徐耀昌。台中市第四選區：黨副發言人廖偉翔。台中市第五選區：市議員黃健豪、前立委沈智慧。台中市第六選區：無。

彰化縣第一選區：前和美鎮長阮厚爵。彰化縣第四選區：縣議員鄭俊雄。高雄市第二選區：市黨部副主委曹桓榮。高雄市第六選區：市議員陳美雅、市議員黃紹庭、前市議員陳若翠。高雄市第七選區：市議員李雅靜、市議員鍾易仲。

綜觀前述登記情形況，當中台中市第六選區、苗栗縣第一選區，這2個選區因無人登記，接下來將由地方黨部提報黨中央啟動徵召作業。而台北市第四選區、台北市第六選區、基隆市、新北市第八選區、新北市第十二選區、桃園市第一選區、新竹縣第二選區、苗栗縣第二選區、台中市第五選區、高雄市第六選區、高雄市第七選區，這11個選區因有2人以上登記，接下來將進行協調，若協調無共識則進行初選。剩下11個選區則因僅有1人登記，待完成資格審查，並送交核定之後，就能由中常會決議提名。