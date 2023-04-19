李明璇宣布不選板橋立委！　喊話：願意為黨奮戰「更艱困選區」

▲國民黨發言人李明璇。（圖／李明璇提供）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨立委初選戰況激烈，日前表態願意披藍袍挑戰板橋選區的國民黨發言人李明璇19日卻透過臉書宣布放棄參選立委，她表示，既然板橋西區有資深議員願意再戰，她願意願意犧牲個人的「想要」，成全大環境的「團結需要」，但她也強調，「我願意義無反顧地代表年輕世代，挺身而出，為國民黨奮戰『更艱困的選區』！」

李明璇表示，對於2024區域立委，真的很感謝中央與各地方許多人勸進她的聲音，都是對她極大的肯定，但她要誠懇地向大家宣佈，「我不會在板橋區領表登記」，她也明白這個決定對許多支持她的板橋鄉親，可能感到驚訝、意外和失望，但請相信她，會做這樣的決定，是因為她對國民黨年輕世代的未來，深感擔憂。

李明璇強調，一直以來，自己的初衷非常清楚，「就是要為國民黨開疆闢土，並不是要增加國民黨分裂的風險」，她不把個人因素列為首要考量，而是想要盡個人最大的努力團結全黨，這才是她最重要的使命。她提到，雖然世代傳承的過程難免需要衝撞，但是，對於最近黨內其他選區發生的一些衝突和插曲，老實說她是感到憂心及難過的，她也清楚自己的社群影響力，若稍有不慎，又會再增加裂解國民黨的可能，所以讓她意識到，此刻她需要選擇一條「與眾不同的道路」。

針對退選的原因，李明璇指出，今天，板橋西區有資深議員願意再挑戰，其實她跟前輩周一時見也過面深談，表達過選區「人和」的重要性。她表示，「與人為善」更是她做人的原則，如果必定要經過初選競爭，就算他們關係融洽，但他們彼此都無法保證各自的支持者不會分裂，所以她率先提出成全，希望她的成全，能夠更加集中力量，全力以赴地對戰真正的對手：「民進黨」。

「我願意犧牲個人的『想要』，成全大環境的『團結需要』，李明璇提到，她會繼續用行動證明，唯有在合作的基礎上，才有勝利的可能，之後她也一定會用自己的空軍力量，為板橋的候選人加油。

李明璇表示，雖然面臨這樣突然的轉折變化，但她完全不後悔這段時間的努力，或許會是一個美好的轉機，更希望她的成全，能夠成為藍營團結的契機。她依然堅信，年輕一代的力量，一定能帶領國民黨走向新的高峰，在這提名的關鍵時刻，她還要再強調，「我願意義無反顧地代表年輕世代，挺身而出，為國民黨奮戰『更艱困的選區』！」，這不僅是一份「擔當」，更是比她當初決定要從政的勇敢，還要「更勇敢的決定」。

李明璇最後也再次向所有支持她的板橋鄉親，表達最誠摯的感謝。她表示，儘管她最後沒有登記板橋，但她想為國家、為民眾奉獻的決心依然堅定不移，「我會在最有意義的戰場上，義無反顧！」