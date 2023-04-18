G7外長會議挺台加入WHA　外交部：將以具體行動守護民主自由

▲七大工業國集團（G7）外長會議。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

針對7大工業國（G7）外長會議聯合聲明支持台灣以正式成員、觀察員或來賓等身分參加國際組織，包括世界衛生大會（WHA）和世界衛生組織（WHO）技術會議，外交部18日表示，對該聲明內容表示高度歡迎，並感謝G7成員國對台灣的堅定支持。

「七大工業國集團」（G7）外長會議於4月16日至18日在日本長野縣舉行，會後聯合聲明重申台海和平穩定對國際社會安全與繁榮不可或缺，敦促和平解決兩岸問題，並提及支持台灣有意義參與世界衛生大會及世界衛生組織技術會議。

該聲明亦重申維護自由開放印太區域的重要性，同時關切東海及南海情勢，強烈反對任何以武力或脅迫手段片面改變現狀的企圖，並點名中國應遵守《聯合國憲章》的目的及原則，停止威嚇、施壓、脅迫及行使武力等行為。

外交部也注意到，中國外交部未改其扭曲事實、顛倒是非的一貫技倆，妄稱台灣是中國領土不可分割的一部分，聲稱G7外長會議的聲明是縱容支持台獨、破壞台海現狀。外交部對此嚴正重申，我國與中華人民共和國互不隸屬，這是長久以來的客觀事實，也是兩岸的現狀，台灣的主權只屬於全體台灣人民，也只有台灣人民有權決定台灣的未來。

外交部表示，台灣作為印太地區負責任的成員國，今後將持續以具體行動守護民主、自由、人權及法治等普世價值，也樂願與G7成員國強化合作，共同為國際社會的繁榮與穩定而努力。