　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

G7外長會議挺台加入WHA　外交部：將以具體行動守護民主自由

▲▼七大工業國集團（G7）外長會議在輕井澤舉行。（圖／路透）

▲七大工業國集團（G7）外長會議。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

針對7大工業國（G7）外長會議聯合聲明支持台灣以正式成員、觀察員或來賓等身分參加國際組織，包括世界衛生大會（WHA）和世界衛生組織（WHO）技術會議，外交部18日表示，對該聲明內容表示高度歡迎，並感謝G7成員國對台灣的堅定支持。

「七大工業國集團」（G7）外長會議於4月16日至18日在日本長野縣舉行，會後聯合聲明重申台海和平穩定對國際社會安全與繁榮不可或缺，敦促和平解決兩岸問題，並提及支持台灣有意義參與世界衛生大會及世界衛生組織技術會議。

該聲明亦重申維護自由開放印太區域的重要性，同時關切東海及南海情勢，強烈反對任何以武力或脅迫手段片面改變現狀的企圖，並點名中國應遵守《聯合國憲章》的目的及原則，停止威嚇、施壓、脅迫及行使武力等行為。

外交部也注意到，中國外交部未改其扭曲事實、顛倒是非的一貫技倆，妄稱台灣是中國領土不可分割的一部分，聲稱G7外長會議的聲明是縱容支持台獨、破壞台海現狀。外交部對此嚴正重申，我國與中華人民共和國互不隸屬，這是長久以來的客觀事實，也是兩岸的現狀，台灣的主權只屬於全體台灣人民，也只有台灣人民有權決定台灣的未來。

外交部表示，台灣作為印太地區負責任的成員國，今後將持續以具體行動守護民主、自由、人權及法治等普世價值，也樂願與G7成員國強化合作，共同為國際社會的繁榮與穩定而努力。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
女歌手、辣模「遭割喉陳屍海邊」　生前最後訊息曝
周玉蔻挨告！找證人出庭反被打臉：我們很熟？
他被嘲諷太短！一刀刺死應召女　一審判決出爐
快訊／台灣在WTO告贏印度　提高「資通訊產品關稅案」勝訴
台採購400枚「魚叉飛彈」　中國外交部回應了
愛妻便當長這樣！　全場看傻：地獄風情
股民注意！「這25檔」並列注意股

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幫王世堅或何志偉站台？　陳時中喊累：讓我休息一下吧！

被控62件疫苗弊案查無不法簽結　蘇貞昌：團結一致能戰勝病毒跟謠言

G7外長會議挺台加入WHA　外交部：將以具體行動守護民主自由

跨國智庫學者交流　民進黨：不為利益交換犧牲台灣民主

「冷氣適溫」遭疑供電不平衡　綠議員：郝龍斌任內規範更嚴格

2024勝負已定？　黃偉哲：郭台銘＋侯友宜「賴清德也不會輸」

林為洲放棄立委連任！　徐志榮秒跟進喊退：我與為洲同步

國民黨支持度暴漲8個百分點　蔡正元曝背後原因是「這群人」

立委輪番質疑3大核心爭議　鏡電視：這已非問政，而是霸凌

賴清德接見法國友台小組　主席代轉馬克宏聲明：法對台政策沒變

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

劉青雲、鄭秀文「金像獎奪帝后」！　入圍10次首封后...笑唱：等得花兒也謝了

權威名醫顧芳瑜涉詐保　雙手上銬遭警方帶走！

哈林控卜學亮：來弄我的　環島揪小燕姐？「有沒有人性」

小女童池邊餵食「超肥大錦鯉」　影片瘋傳震撼眾人：這是什麼豬

幫王世堅或何志偉站台？　陳時中喊累：讓我休息一下吧！

被控62件疫苗弊案查無不法簽結　蘇貞昌：團結一致能戰勝病毒跟謠言

G7外長會議挺台加入WHA　外交部：將以具體行動守護民主自由

跨國智庫學者交流　民進黨：不為利益交換犧牲台灣民主

「冷氣適溫」遭疑供電不平衡　綠議員：郝龍斌任內規範更嚴格

2024勝負已定？　黃偉哲：郭台銘＋侯友宜「賴清德也不會輸」

林為洲放棄立委連任！　徐志榮秒跟進喊退：我與為洲同步

國民黨支持度暴漲8個百分點　蔡正元曝背後原因是「這群人」

立委輪番質疑3大核心爭議　鏡電視：這已非問政，而是霸凌

賴清德接見法國友台小組　主席代轉馬克宏聲明：法對台政策沒變

不斷更新／林立陽春砲　桃猿5局1比0領先兄弟

俄軍投放「FAB-500巨型炸彈」　出動傘兵空降奪取巴赫姆特2區

新北首座滯洪池年底將完工　侯友宜盼解決塭仔圳積淹水問題

「爬山還可以靠贊助」！最辣女師開嗆寄生女：害女人地位無法平等

「越懂得・越值得」　方文山以亞伯樂吟詠人生的雋永滋味

控趙少康拋妻棄子挨告！周玉蔻找證人出庭反被打臉：我們很熟？

女星網購受騙！追討退款「要求手續費也還」　賣家反批：連17元都要

還在比賽不能為林智勝鼓掌　桃猿老戰友見「阿公」拍手才跟上

快訊／台灣在WTO告贏印度　提高「資通訊產品關稅案」勝訴

新北警瓦解「藍道」詐團　林右昌表揚有功人員…盼修法提高刑度

蛇在主人手中緩慢脫皮　撕開聲音蘇麻過程療癒

政治熱門新聞

印尼擬35萬人撤僑計畫　外交部回應

快訊／林為洲不選竹北立委交棒徐欣瑩！　朱立倫讚「大局為重」

初選民調：北海岸何博文出線　松信延長賽

林為洲放棄立委連任！　徐志榮秒跟進喊退：我與為洲同步

「郭台銘記者會我很失望」　黃揚明舉1事轟：太刻意！

中共黃海今上午軍演3小時　國防部：時間短、區域小、內部操演

即／許銘春挨轟拍陳其邁馬屁　高雄撤回3千萬補助申請

民調定勝負？郭台銘、侯友宜拉近中　2人只差「0.7個百分點」

民調／郭台銘、侯友宜互比式民調僅差3百分點　「一因素」決定誰出線

35萬人撤僑　印尼官員證實

羅文嘉：同情侯友宜　柯文哲權力上癮

民調／麻花捲！賴清德穩住三腳督領先位置　與侯友宜差距剩3.6百分點

中國經WTO通知貿易壁壘調查　鄭文燦：最好的方式

郭台銘備戰2024　今上午10點親曝成果

更多熱門

相關新聞

G7外長重申台海和平穩定重要性　挺台參與WHA

G7外長重申台海和平穩定重要性　挺台參與WHA

七大工業國集團（G7）外長會議在日本長野縣輕井澤町閉幕並發表聲明，重申作為國際社會安全繁榮不可或缺要素的台灣海峽和平穩定重要性，並挺台參與世界衛生大會（WHA）等。

G7外長會議聚焦中國對台施壓

G7外長會議聚焦中國對台施壓

駐米蘭辦事處開館進度曝光　深化台義經貿交流

駐米蘭辦事處開館進度曝光　深化台義經貿交流

美國務院高官：G7同意對抗中國在台海任何脅迫行動

美國務院高官：G7同意對抗中國在台海任何脅迫行動

德外長：對中關係去風險化　台海降溫G7有共識

德外長：對中關係去風險化　台海降溫G7有共識

關鍵字：

外交部G7外長會議

讀者迴響

熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

快訊／「對發票神器」宣布終止服務！一票用戶震驚

鏡頭還在拍！24歲正妹上真人秀「蓋被遭性侵」

好市多神級玩具大降價！家長搶翻

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！

賀軍翔妹結婚了！兄妹高顏值合照

牛仔褲已退流行？網：韓國歐巴都「這樣穿」

《全明星》晏柔中懷孕了！　男友甜曬超音波照「達成生活新共識」

最強春雨明襲！全台連下3天　最劇時間曝

她公審阿伯狂看短裙女　全場逆風

麥當勞早餐限定「雙層麥香魚」回來了

法航447號空難　駕駛遺言讓人不寒而慄

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

必比登牛肉湯送錯　老闆娘摔錢：我收不起

直擊175cm名模女星拍戲「當街跨坐」

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻
爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面