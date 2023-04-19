英小學女師「教室拍攝色情片」開門自慰　鏡頭前羞吐：可以闖進來

▲英國一名女老師在學校教室拍色情影片被抓包。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／編譯

英國威爾斯南部有一名女老師在小學校園內拍攝性愛影片，當局已經展開調查。據英媒報導，其中一段影片是她在大門敞開的教室裡自慰，還大言不慚地說著「我不允許關門，所以此刻任何人都可以闖進來。」

根據《每日星報》報導，這名身分未曝光的女子在影片中戴著學校的識別證，用震動按摩棒進行性行為，拍攝地點包含威爾斯南部朗達卡嫩塔夫（Rhondda Cynon Taf）和威爾斯首府卡地夫（Cardiff）的兩所小學。據信，她是一名代課老師。南威爾斯警方表示已經注意到相關報告，但沒有發現犯罪行為，現將此案交給教育勞動委員會調查。

一段拍攝於朗達卡嫩塔夫小學拍攝的影片顯示，教室通往走廊的門完全敞開，女子對著鏡頭吹噓道，「OK，門是開著的。我不允許關門，所以此刻任何人都可以闖進來。」另一段影片中她一邊使用按摩棒一邊說，「我在學校廁所裡，員工只有一個廁所，所以可能會有人進來。」

當地媒體WalesOnline的記者還看到了其餘兩段影片，似乎都是在學校廁所裡拍攝的，其中一則的背景音還可以清楚聽見孩童正玩耍嬉戲的聲音。據報導，至少有一則影片是在卡地夫某小學錄下，校方和卡地夫市議會發布聯合聲明指出，「並沒有孩童或任何人與此事有關，由於調查仍在進行中，目前不適合提供進一步評論。」朗達卡嫩塔夫市議會發言人也保證「沒有學生或其他人員涉及其中」。