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英男駭入39國772攝影機！47女「點1連結就淪陷」　脫衣上床全看光

▲▼駭客。（圖／CFP）

▲英男泰勒駭入39國772台攝影機，偷窺女性更衣上床。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

英國60歲的已婚男子泰勒（Christopher Taylor）被揭發利用惡意軟體Cammy駭入39個不同國家的772台網路攝影機，偷窺數十名女性更衣、發生性行為的畫面，電腦中甚至還藏有8萬張相關女性的照片和影片，以及82張與獸交有關的照片。英國警方隨後對泰勒提出告訴，而泰勒預計將被判處2年徒刑。

綜合英媒報導，美國喬治亞理工學院的管理員2016年發現，校內航空實驗室一名學生的筆電上有駭客入侵的跡象，校方循跡調查後，確認學生的電腦被安裝了一個名爲Cammy的惡意軟體，於是便將此事上報給美國聯邦調查局（FBI），進而踢爆了遠在英國的泰勒的不良行徑。

現年60歲的泰勒，是一名已婚育有3名孩子的父親。他長期待在英國的家中照顧妻子，卻在2012年8月至2015年7月，將惡意軟體Cammy偽裝成色情網站的連結，吸引受害者點擊後，泰勒便駭入受害者的筆電，利用網路攝影機監視受害者吃飯、做運動、洗澡換衣、與伴侶發生性行為等日常生活。

警方調查後發現，泰勒的電腦中還藏有8萬張相關女性的照片和影片，以及82張與獸交有關的照片，同時懷疑泰勒透過筆電偷窺了至少47名毫無戒心的女性和伴侶發生性行為的過程。事件被揭發後，泰勒承認自己在未經授權的情況下非法監控電腦內容、偷窺以及擁有極端情色內容，不過他否認自己駭入他人筆電是為了要監視這些女性。

他表示，自己的行為也和滿足性欲無關，而是他認為透過網路攝影機看到別人是「讓人著迷」的行徑，甚至還因此上癮。雖然泰勒的惡行早在2016年就已被警方踢爆，不過他一直到去年底才正式被控罪。此案預計將在當地18日開庭宣判，而泰勒很有可能會被判2年徒刑。

據悉，美方曾一度要求英國將泰勒引渡到美國受審，並接受「電信詐欺」的審判，但倫敦法院以「泰勒在美國受審會對妻子造成負面影響」為由，駁回了美方的請求。

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