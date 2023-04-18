毒駕司機「開車猛滑TikTok」　媽送16歲女兒上學遭追撞！活活燒死

▲英國一對母女檔，遭遇車禍，活活被火燒死。（圖／翻攝自Facebook／Bedfordshire Police，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國貝德福德郡（Bedfordshire）一名28歲男性司機駕駛著廂型車，行經當地重要幹道，卻因為一邊開車一邊用手機看TikTok影片，撞上一輛休旅車，結果導致對方車輛起火，正準備去上學16歲少女與開車接送女兒的55歲婦人雙雙被火燒死。司機隨後被驗出超標2倍的古柯鹼毒品反應。

根據天空新聞、BBC報導，這起死亡車禍發生在2021年11月1日上午8點左右，28歲的佛拉納根（Luke Flanagan）開著Ford Transit廂型車，行經貝德福德郡連接劍橋郡的A421號公路，但他並未注意路況，反而將手機放在手機架上一邊看著TikTok短影音，結果直接撞上前方一對母女乘坐的Peugeot 2008休旅車。

報導稱，55歲婦女艾瑪（Emma van der Avoird）和16歲女兒希亞娜（Khiana）住在劍橋郡的小帕克斯頓（Little Paxton），當時她正在開車送女兒上學，不料遭遇車禍，休旅車遭高速追撞後，噴飛空中將近1.2公尺高。法官17日開庭時表示，車禍當下幾乎立刻就能看到燃料從休旅車外側流出，並在幾秒內起火燃燒，大火也蔓延到被告的廂型車。

▲肇事司機開車看TikTok，一時失神撞死人。

法官賽門（Michael Simon）說，「值得讚揚的是，被告立刻從廂型車內爬出來，試圖拯救起火車輛的駕駛，但高溫太過炙熱，被告與其他人都無力回天。」作為丈夫和一名父親的艾德（Ed van der Avoird）早在2011年就因心臟病發身亡，相依為命的艾瑪與女兒則在2021年的事故中被火燒身亡，肇事駕駛佛拉納根在試圖救人過程中臉部燒傷，花了2個多月才痊癒。

然而，根據檢方調查，佛拉納根事發後被驗出超量的古柯鹼膿度，幾乎是法定限量的3倍之高，但他供稱是在車禍的2天前所吸食。另外，佛拉納根的手機數據紀錄也顯示，開車當下他一直在使用TikTok應用程式，卻謊稱只是將手機放在儀表板上播音樂。法官最終依刑事罪責判處他5年7個月有期徒刑，並且禁止駕駛4年9個月。