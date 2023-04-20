法國60歲「蜘蛛人」爬38層高樓反年金改革　要馬克宏清醒過來

▲法國徒手攀高好手羅伯特「登高一呼」，要馬克宏醒過來。（圖／路透）

文／中央社巴黎19日綜合外電報導

被稱為「法國蜘蛛人」的徒手攀高好手羅伯特（Alain Robert）今天攀爬巴黎市一棟38層高摩天大樓，以反對總統馬克宏推動的年金改革。

路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）推動年金改革，將退休年齡由62歲提高至64歲，在上週末將相關法案簽署為法律，憤怒示威者先前曾為此展開長達數月的街頭抗議。

為聲援抗議人士，現年60歲的羅伯特今天穿著攀登鞋，未繫安全帶，徒手攀爬位於巴黎拉第凡斯（La Defense）商業區的150公尺高摩天大樓。

羅伯特在攀登前告訴路透社：「我在此是為了向那些反對年金改革的人士表達支持。」他還說：「我在沒有安全網的情況下於此攀爬…是要告訴馬克宏，要他從幻想中清醒過來。」

此外，羅伯特也指出，由於年金改革，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）導致的收入損失，意味著他將必須繼續工作及攀爬高樓。

此前，羅伯特曾攀爬全球逾150座高聳建築物，包括世界最高摩天大樓杜拜「哈里發塔」（Burj Khalifa）、巴黎艾菲爾鐵塔 (Eiffel Tower）及舊金山金門大橋（Golden Gate Bridge）。