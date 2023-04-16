法國民議會訪團明抵台　將會賴清德、鄭文燦

▲法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）。（圖／達志影像／美聯社）



記者呂晏慈／台北報導

法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric BOTHOREL）將於4月17日至20日率團訪台，外交部16日表示，對博多黑率團來訪表達誠摯歡迎之意，訪團在台期間將拜會副總統賴清德、立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、數位發展部長唐鳳及經濟部政務次長陳正祺等政要。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前台海言論引發爭議後，台法依舊不斷升溫，在台灣16位跨黨派立法委員代表團訪法、拜會上下議院重量級議員後，國民議會友台小組一行4人明日將抵達台灣，預計24日將再有參議院友台小組主席李察（Alain Richard）及其他4名參議員造訪台灣。

外交部今天說明，國民議會訪團成員除了博多黑外，另包括國民議會外委會副主席兼友台小組副主席柯拉波（Mireille CLAPOT）、外委會副主席艾畢雍（Michel HERBILLON）及議員樂格佩（Constance LE GRIP）。

外交部表示，自法國國民議會前年11月首度通過挺台決議「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」後，國民議會友台小組持續扮演深化台法關係的重要推手，本屆友台小組人數更名列國民議會各友好小組前茅，充分凸顯法國國會跨黨派友我共識。

外交部說明，博多黑挺台更是不遺餘力，在本年4月初中國進行所謂「環島戰備警巡和演習」，嚴重威脅台灣安全、升高區域緊張情勢之際，博多黑第一時間便推文表示不論現在、明天或未來，他永遠是台灣人的好朋友，並展示他上次來訪與蔡總統的合照聲援台灣。

外交部表示，博多黑訪團此行盼就台法（歐）雙邊關係、台海及印太安全情勢、半導體合作、數位網絡安全、潔淨能源等議題與我國相關部會交換意見，探索台法雙邊更深入的合作關係，並在中國結束環台軍演之際，以實際訪台行動表達法國民意對民主台灣的支持。