CNN：宣揚避陷台灣危機　馬克宏遭批對世局充耳不聞

▲馬克宏有關台灣的言論對本已脆弱的美、歐關係造成了傷害。（圖／路透，下同）



中央社

CNN報導，法國總統馬克宏已因近日前往中國友好訪問並在稍後就台灣問題發表不受歐美各國歡迎的言論、遭到強烈反彈，使他無法專注於處理已在國內引起軒然大波的退休改革案。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬克宏在自北京飛返法國的座機上接受政治新聞網站POLITICO Europe訪問，當被詢及中國進犯台灣的可能性時說，歐洲絕不可淪為「只是美國的跟班」。

當時他說，「歐洲人必須回答的問題是…加速台灣（危機）是否符合我們的利益？答案是否定的。更糟的是，我們歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，並根據美國的節奏和中國的過度反應做調整」；並說，歐洲絕不可「陷入別人的危機中，以免無法建立戰略自主」。

戰略自主是歐盟的一句口號，意指歐洲推行獨立的地緣政治政策，這部分有賴於歐盟成為世界第3大超強，而不可在夾在美、中2強之間承受擠壓。然而對中國抱持鷹派立場的歐洲人士、通常是東歐人士卻一向對美、歐涇渭分明寄予懷疑。這些人認為，透過北大西洋公約組織（NATO）發揮作用的美國，才是歐洲領土的終極保護者。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）就說：「與其建立擺脫美國的戰略自主，我建議與美國建立戰略夥伴關係。」立陶宛外長則發推文說：「我們防衛歐洲不需要中國協助，與其要求這種協助，我們應該投射我們的力量。」

東歐外交官的批評則比較直白，其中一位說，馬克宏「根本是對世界上的一切事情充耳不聞，無怪乎他的姓氏成了胡說八道而毫無作為的同義詞（Macroning）」。另一位外交官說，他們「無法理解」馬克宏，他前往北京訪問又說了一些有關台灣但「於事無補」的話，其實歐洲在中國問題上應與「重視民主和法治」的國家交往。

上週在北約總部出席一項會議的一位歐洲政府官員指出，包括法國在內的北約各國本已有普遍協議，即台灣和印太地區安全對北約至關重要，所以在會後不久就看到馬克宏發表那番言論，使他們感到意外。

歸根結柢，馬克宏的這番言論就是一位在國內承受到壓力的總統，登上國際舞台並透過一些言行以分散注意力，但他有關台灣的言論卻對本已脆弱的美、歐關係造成了嚴重傷害。